Мъж разкри на смъртния си одър, че е един от най-издирваните бегълци в Япония

У миращ мъж в японска болница разказа на полицията, че е един от най-издирваните бегълци в страната. Мъжът се е укривал близо 50 години, тъй като е бил част от радикална група, извършила бомбени атентати през 70-те години на миналия век, съобщи „Гардиън“.

След като получила сигнал, миналата седмица полицията отишла в болницата край Токио, за да разпита 70-годишния мъж. Той им казал, че има рак в последен стадий и иска да умре с истинското си име Сатоши Киришима, а не с псевдонима си, и разкрил неизвестни досега подробности за бомбените атентати, съобщиха органите на реда.

Четири дни след разпита, мъжът умира, без полицията да е потвърдила самоличността му. Проведените ДНК тестове на него и на роднините на Киришима показват, че те са съвместими.

It's being reported that police have apprehended Kirishima Satoshi, one of Japan's most-wanted criminals. Kirishima had been on the run for nearly 50 years after allegedly carrying out a series of bombings as a member of the radical leftist EAAJAF. https://t.co/7ZQRA8EWsf pic.twitter.com/5Zq48Jg5ux