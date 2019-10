Мъж откри в кухнята си непознат - гол, пеел и пиел мляко

Ж ител на американския град Иири чул странен шум на долния етаж на частния си дом, пише Ей Би Си.

Мъжът се въоръжил със законно притежаван пистолет и отишъл да провери източника на шума.

В кухнята на къщата, той открил непознат, който бил гол и седял на пода, пиел мляко, което взел от хладилника и пеел на висок глас.

Собственикът на къщата повикал полиция. Служителите задържали "певеца" малко след 3 часа сутринта.

Никой не е пострадал при инцидента, а полицията в Иири обяви, че все още не са обвинили задържания в нищо.

Самоличността на мъжа и как е успял да проникне в къщата се проверяват.

