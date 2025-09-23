Свят

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Съдебните заседатели се съвещаваха по-малко от три часа, преди да произнесат присъдата

23 септември 2025, 22:07
Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна
Тръмп пред ООН: Европа пропада
Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп
Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?
Рюте към Русия: НАТО е готов
Какво е „Хамас“ и защо воюва с Израел в Газа?
Илон Мъск прави „пирамидален жест с ръка“, докато се среща с Доналд Тръмп на погребението на Чарли Кърк - „скритото значение“ зад него
Politico: Разочарованието в партията на Зеленски расте

Р айън Раут, 59-годишният мъж, обвинен в опит за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп, докато той играеше голф на игрището си във Флорида миналата година – вторият опит за убийство на Тръмп по време на втората му кампания, беше признат за виновен по всички обвинения срещу него, предава Си Ен Ен.

Раут, който се представляваше сам във федералния процес във Форт Пиърс, Флорида, беше изправен пред пет обвинения, включително опит за убийство на кандидат за президент, нападение над федерален служител, незаконно притежание на огнестрелно оръжие и боеприпаси и притежание на огнестрелно оръжие със заличен сериен номер.

Властите твърдят, че Раут е създал „снайперско гнездо“ край голф игрището, но никога не е стрелял по Тръмп.

Съдебните заседатели се съвещаваха по-малко от три часа, преди да произнесат присъдата.

Американските прокурори приключиха делото си в петък, след като извикаха 38 свидетели. Близо две седмици показания и стотици доказателства завършиха с последния свидетел, който разкри как Раут е „преследвал“ Тръмп.

Раут заяви в своя защита: „Ако опитът за покушение не е бил извършен, това не е опит.“

„Нямаше умисъл“, каза той пред съдебните заседатели.

Източник: CNN    
