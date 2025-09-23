Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Илон Мъск прави „пирамидален жест с ръка“, докато се среща с Доналд Тръмп на погребението на Чарли Кърк - „скритото значение“ зад него

Р айън Раут, 59-годишният мъж, обвинен в опит за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп, докато той играеше голф на игрището си във Флорида миналата година – вторият опит за убийство на Тръмп по време на втората му кампания, беше признат за виновен по всички обвинения срещу него, предава Си Ен Ен.

Раут, който се представляваше сам във федералния процес във Форт Пиърс, Флорида, беше изправен пред пет обвинения, включително опит за убийство на кандидат за президент, нападение над федерален служител, незаконно притежание на огнестрелно оръжие и боеприпаси и притежание на огнестрелно оръжие със заличен сериен номер.

Властите твърдят, че Раут е създал „снайперско гнездо“ край голф игрището, но никога не е стрелял по Тръмп.

Съдебните заседатели се съвещаваха по-малко от три часа, преди да произнесат присъдата.

Американските прокурори приключиха делото си в петък, след като извикаха 38 свидетели. Близо две седмици показания и стотици доказателства завършиха с последния свидетел, който разкри как Раут е „преследвал“ Тръмп.

Раут заяви в своя защита: „Ако опитът за покушение не е бил извършен, това не е опит.“

„Нямаше умисъл“, каза той пред съдебните заседатели.