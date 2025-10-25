Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника

Внимание: От тази нощ минаваме към зимно часово време - върнете стрелките с час назад!

"Аз нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, нито от който и да е криминал, но от задаващата се война изпитвам животински страх". Това каза Бойко Борисов в Разград, по време на регионалната академия Младежи – ГЕРБ. Темите на форума са европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята на спорта в развитието на младите хора.

Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия през септември

Той подчерта, че международната ситуация е изключително опасна и има голяма опасност от война.

"Ако този месец не се стигне до деескалация между Щатите и Русия, войната ще ни почука на вратата. Истински се надявам тези възрастни хора да се вразумят и човечеството да не бъде поставено пред риск", каза Борисов.

Относно ситуацията с наложените от САЩ санкции върху "Лукойл" лидерът на ГЕРБ заяви, че те обхващат платежната система, а не самата рафинерия. Той изрази надежда правителството бързо да разясни това на партньорите и да се намери решение. По думите на Бойко Борисов проблемът ще бъде при разплащането на бензиностанциите.

На въпрос, свързан с бюджета за следващата година Бойко Борисов отговори, че във всички случаи приходите ще са по-големи. За пенсионерите ще има над милиард лева повече, а за работни заплати се предвиждат над 1,2 милиарда лева повече. По думите на Борисов данъците няма да се променят. "С огромни усилия се работи за три процента дефицит, за да не ги удари хората първият бюджет в евро", каза Борисов.

За таксата за водомер лидерът на ГЕРБ каза, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е обяснило добре какво имат предвид и по думите му, след като не са обяснили добре, би трябвало да си изтеглят закона.

"Защото водата както в България, така и в световен мащаб става все по-ценен продукт, който, за съжаление, българите са научени през вековете да разхищават. С питейна вода се поливат градини, пълнят се басейни, душовете работят по половин час, докато това в Европа отдавна е променено", каза Борисов.

Той даде предложение да се направят кръгли маси, за да могат хората да се убедят в това.

"Искам ГЕРБ да мине на друго ниво, за да сме нужни на обществото", заяви още Борисов по време на форума в Разград.

"Една партия, една група от хора, една група съмишленици се създава и съществува, ако обществото има нужда от нея", категоричен бе той.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че технологиите се развиват бързо, а когато вече има изкуствен интелект, бум на роботизацията, ГЕРБ трябва да е партията от единомишленици, които да помагат на обществото да влезе в новия свят.

"Светът се променя с шеметна скорост и затова, когато правих ГЕРБ, когато измисляхме името на партията, тогава беше времето, в което бяха спрени абсолютно всички еврофондове. България беше затънала, нямаше Шенген, нямаше еврозона. Тогава сложихме това име за европейско развитие на България и към днешна дата България е в Европейския банков съюз, в Шенген и предстои влизането ни в еврозоната", каза Бойко Борисов.

Той добави, че тази съвкупност от единомишленици трябва да са тези, които да помогнат на обществото да приеме не само еврото, а и иновациите, изкуствения интелект и всичко, което минава през младите хора.

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

"Аматъорите са навсякъде, но със страшно самочувствие. Те дори и не се бият като хората. Само заради камерите да ги запишат, да отиде в TikTok. Аз искам ГЕРБ да изглежда другояче, за да сме нужни на обществото", посочи Борисов.

"Учудвам се толкова елементарно ли разсъждават. Толкова ли не могат да разберат. Чистата аритметика – ГЕРБ, БСП, ИТН имат 102-ма депутати, двама от БСП не гласуват, винаги са против. До 121 трябват 21. За да имат правителство, трябват още 21. ПП-ДБ излязоха и казаха – ние сме твърда опозиция. БСП и ИТН нямат решение, защото предварително са говорили много. Подписваха кордон срещу ДПС, срещу Пеевски", заяви лидерът на ГЕРБ, цитиран от "24 Часа".

"Αко бяхме дезертирали сега да отидем на предсрочни избори, това щеше да разочарова нашите партньори от Брюксел, които ми дадоха това, което от десетилетия желаем", каза Борисов.

"Да ви кажа честно въобще нямам никакъв страх, поканих тяхната група, обясних им на тях целите задачите и те казаха всичко което касае добруването на хората сме готови да го подкрепяме без да влизаме във властта. И така премостих, поемайки всички подигравки срещу мен. Няма политическа класа, която да го оцени", заяви той.

Борисов за "Лукойл": Изпреварихме събитията, аз бях информиран какво ще стане

Бойко Борисов се пошегува, че интерактивното куче, представено от Владимир Темелков, може да бъде както полезно, така и опасно. Той добави, че изкуственият интелект може да преобразува всичко, дори физиономиите на политическите лица. Затова според Борисов е нужен е закон, който да защити личния живот на хората.

Борисов участва в регионална академия на Младежи на ГЕРБ. Там те дискутират темите за европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята на спорта в развитието на младите хора.

В академията участват още съветникът на министър-председателя Асим Адемов, зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов и Георги Наков, който е депутат в румънския парламент.