България

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

Спецакцията е проведена на 22 октомври в София, Пловдив, Пазарджик и Монтана

25 октомври 2025, 11:33
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)
Източник: МВР

Ш естима са задържани при неутрализирането на престъпна мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Европа в рамките на специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). За това съобщиха от МВР.

Операцията е проведена на 22 октомври в София, Пловдив, Пазарджик и Монтана.

Източник: МВР

Арестуваните са трафиканти, единият от които е на високо ниво в йерархията на международния трафик. На трима от задържаните са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест, допълниха от МВР.

По време на разследването са претърсени три имота и един автомобил. Иззети са мобилни телефони, 5120 евро, договори за наем на автомобили, талони за автомобили, платежни нареждания и други вещи, свързани с престъпна дейност. Разпитани са 11 свидетели. Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура. Работата по случая продължава.

Източник: МВР

Граничните полицаи от Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ са започнали работа по разкриване на престъпната схема в началото на 2025 г., казаха още от МВР.

"Две поредни години имаме по 70% намаление на мигрантския натиск", каза на Международната конференция "България в Шенген" главен комисар Антон Златанов, директор на ГДГП.

Източник: МВР

 

Източник: Йоана Христова/БТА    
мигранти трафик задържани България Сърбия МВР ГДБОП
Последвайте ни
Борисов: Аматъорите са навсякъде, аз искам ГЕРБ да изглежда другояче

Борисов: Аматъорите са навсякъде, аз искам ГЕРБ да изглежда другояче

Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Русия и САЩ са близо до

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Бившият шеф смята, че Stellantis може ще се разпадне

Бившият шеф смята, че Stellantis може ще се разпадне

carmarket.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 5 часа
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 5 часа
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 4 часа
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 1 час

Виц на деня

– Скъпи, днес ще готвя нещо специално! – Да предупредя ли пожарната?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

България Преди 2 часа

Все още не е ясно откъде Фахри Мустафа е взел пушката, с която е застрелял майка си, леля си и малката си сестра

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

Любопитно Преди 2 часа

Ето кои са те

Да подадем ръка на Цало: 31-годишен мъж се нуждае от средства за лечение

Да подадем ръка на Цало: 31-годишен мъж се нуждае от средства за лечение

България Преди 3 часа

Той страда от рядък и агресивен рак

<p>&quot;Отсъствие без бележка&quot;: Над 100 депутати са пропуснали заседания през септември</p>

Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия през септември

България Преди 3 часа

Това показва справка, публикувана на сайта на Народното събрание

<p>След като разгневи Тръмп: Канада спира рекламата с Роналд Рейгън</p>

След като разгневи Тръмп: Канада спира реклама срещу американските мита

Свят Преди 4 часа

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено

Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

Свят Преди 4 часа

В Киев един човек е бил убит, а в региона на Днепропетровск - двама

Почина тайландската кралица Сирикит

Почина тайландската кралица Сирикит

Свят Преди 5 часа

Тя си е отишла от този свят на 93-годишна възраст

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Свят Преди 5 часа

Русия защитава ядрените си оръжия в Арктика с тайната подводна система за наблюдение "Хармония"

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Свят Преди 5 часа

Датчаните предупреждават - ако американският президент успее в Гренландия, други ще последват примера му другаде

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Свят Преди 12 часа

Групите се обявиха за "продължаване" на подкрепеното от САЩ примирие

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Любопитно Преди 12 часа

Хостесата заяви, че отношенията й си с бившия военен са приключили

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Свят Преди 12 часа

Русия за пръв път използва планиращи бомби срещу южната украинска Одеска област

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Любопитно Преди 13 часа

Куклената актриса е ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Свят Преди 13 часа

Министерството на транспорта съобщи, че това е третият случай през октомври

Русия сега анализира новите санкции на САЩ и ЕС

Русия сега анализира новите санкции на САЩ и ЕС

Свят Преди 13 часа

По-рано тази седмица САЩ наложиха директни санкции на двете най-големи руски петролни компании

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Свят Преди 14 часа

Шофьорите в САЩ дължат 1,66 трилиона долара автокредити

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Докато смъртта ни раздели: кои са двойките с най-дългите бракове сред българските звезди

Edna.bg

Интуицията или логиката: този бърз тест разкрива вашата движеща сила

Edna.bg

Лудогорец: Някои мачове напомнят, че пътят към върха не е прав

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Враца - Септември София, съставите

Gong.bg

"Божественият" Тони Сервило в България: Театърът е място на човешка съпротива

Nova.bg

Връщаме стрелките с час назад: Преминаваме към зимното часово време

Nova.bg