С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

Музеят беше евакуиран и затворен в неделя сутринта, след като четирима маскирани крадци проникнаха в галерията „Аполо“, където се съхраняват много кралски бижута

25 октомври 2025, 12:18
С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка
Източник: AP/БТА

П ет дни след грандиозния обир в Лувъра, част от ценната колекция бижута на парижкия музей беше преместена във Френската централна банка по съображения за сигурност, съобщава ДПА.

"Обирът на века": Защо последната кражба от Лувъра е различна

Бижутата бяха транспортирани под полицейски ескорт до близките трезори на Френската централна банка, съобщи радиостанция RTL, позовавайки се на осведомени източници. Телевизионният канал BFMTV също потвърди информацията.

Лувърът беше евакуиран и затворен в неделя сутринта, след като четирима маскирани крадци проникнаха в галерията „Аполо“, където се съхраняват много кралски бижута на Франция.

Директорката на Лувъра призна за „ужасен провал“ след обира за 88 млн. евро

Те разбиха две витрини и откраднаха осем бижута, които някога са принадлежали на френски кралици и императрици, с приблизителна стойност 88 милиона евро (102 милиона долара).

Дръзкото проникване предизвика и дебат за мерките за сигурност в музея.

Първоначално не бе ясно кои експонати са преместени, но по-късно се разбра, че кралските бижута, изложени в галерията „Аполо“, и други бижута са сред преместените ценности. Все още няма следа от извършителите или от откраднатите бижута.

"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

Според информацията на RTL, бижутата са били поставени в трезор с висока степен на сигурност, намиращ се на 26 метра под земята. Около 90% от златния резерв на Франция също се съхранява там.

Преместването на ценностите се счита за извънредна мярка. Бележниците на Леонардо да Винчи, чиято стойност се оценява на над 600 милиона евро, се съхраняват в тези трезори от няколко години.

Източник: БТА/Васил Богданов    
Лувара кражба бижута ескорт Френската централна банка
