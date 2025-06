"Той просто полудя!": Разривът между Тръмп и Мъск - обвинения за досиета на Епстийн и импийчмънт

В четвъртък президентът Доналд Тръмп и Илон Мъск влязоха в ожесточен сблъсък в социалните си мрежи - като президентът намекна, че може да прекрати правителствените договори на технологичния милиардер, а Мъск премина в нападателен режим, твърдейки, че името на Тръмп фигурира в т.нар. "досиета на Епстийн". Това предаде CNN .

Как се стигна дотук

Драмата започна, след като Тръмп призна за влошаването на отношенията си с Мъск и заяви, че е "много разочарован" от милиардера, който през последните дни остро критикуваше обширния вътрешнополитически законопроект на президента.

"Имахме страхотни отношения с Илон. Не знам дали ще продължат", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, по-малко от седмица след като двамата си размениха хвалебствени думи при последния ден на Мъск като специален правителствен служител.

Малко след това Мъск отговори в платформата си X, заявявайки, че Тръмп не би спечелил изборите през 2024 г. без неговата подкрепа - коментар, който изглежда още повече раздразни президента и значително ескалира конфликта, разразил се в платформите, притежавани от двама.

"Без мен Тръмп щеше да загуби изборите, демократите щяха да контролират Камарата, а републиканците да имат само 51-49 в Сената", заяви Мъск. И добави: "Той е неблагодарен."

Тръмп заяви пред Мъск, че ще избяга във Венецуела, ако загуби изборите

Хронология на събитията

Публичната вражда започна във вторник, когато Мъск нарече мащабния републикански законопроект за данъци, съкращения, енергетика и границата "отвратително извращение" заради прогнозите, че значително ще увеличи бюджетния дефицит.

заради прогнозите, че значително ще увеличи бюджетния дефицит. Законопроектът бе приет на косъм от Камарата на представителите миналия месец и сега се разглежда от Сената, а Мъск ясно показа, че иска да го провали или да накара републиканците да го преработят из основи.

Според източници на CNN, Тръмп и Мъск не са разговаряли от началото на изблика на Мъск.

Престрелката между Тръмп и неговия мегадарител, бивш "първи приятел" и впоследствие специален правителствен служител, отбеляза публичния край на някогашен център на влияние във втория мандат на Тръмп. Президентът бе предоставил пълномощия на Мъск да осъществи драстични реформи чрез т.нар. Департамент по правителствена ефективност, с цел трансформация на мащаба и дейността на федералната администрация - нещо, което Мъск реализира с променлив успех. Но приятелството се разпадна бързо, когато Мъск открито атакува основния приоритет в програмата на Тръмп.

Следобед ситуацията допълнително се влоши. Тръмп заплаши да "прекрати правителствените субсидии и договори на Илон" - ход, който може да има опустошителни последици за бизнеса му и сериозни отражения дори върху Международната космическа станция.

Случаят "Епстийн"

В отговор Мъск, без да представи доказателства, обяви, че Тръмп "е в досиетата на Епстийн" и че това е "истинската причина" защо повече документи по случая с дискредитирания финансист и педофил не са били оповестени публично.

Мъск не обясни откъде би могъл да е видял подобни документи. Самото споменаване на нечие име в подобни документи не означава, че лицето е обвинено в престъпление.

В четвъртък вечерта, след изявлението за Епстийн, прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви:

"Това е неприятен епизод с участието на Илон, който е недоволен от "големия, красив законопроект", защото не съдържа политиките, които той желаеше. Президентът е фокусиран върху приемането на това историческо законодателство и върху това да направи страната ни велика отново."

Източник, запознат с въпроса, заяви, че администрацията е публикувала документи по случая Епстийн, в които фигурира и името на Тръмп, и постави под въпрос мотивите на Мъск да повдига темата. Тръмп е имал приятелски отношения с Епстийн преди десетилетия, но не е обвиняван в престъпления, свързани с него. Неговият главен прокурор заяви, че Тръмп ѝ е наредил да преразгледа делото и да осигури прозрачност.

"Ако Илон наистина смяташе, че президентът е по-дълбоко въвлечен с Епстийн, защо беше с него шест месеца и казваше, че го обича "толкова, колкото един хетеросексуален мъж може да обича друг?", каза източникът, цитирайки публикация на Мъск в X от февруари.

„Не гласувах за Илон, но следващия път ще го направя“: Мъск и изборите в Германия

Нова партия в САЩ

Струва си да се отбележи, че на фона на скандала с Тръмп Илон Маск заговори за създаването на нова партия в САЩ. Той публикува съответна анкета с въпроса: "Дошло ли е времето да се създаде нова политическа партия в Америка, която наистина да представлява 80% от средната класа?“.

Политически престрелки и митническата политика на Тръмп

Мъск също така нападна водещата митническа политика на Тръмп, заявявайки, че тя "ще предизвика рецесия през втората половина на годината".

В един момент Мъск дори подкрепи идеята за импийчмънт на президента и неговото отстраняване, като предложи вицепрезидентът Джей Ди Ванс да го замести.

Реакцията на Тръмп бе сравнително сдържана:

Той каза, че не се сърди на Мъск, че се е обърнал срещу него, "но трябваше да го направи преди месеци". Малко след това той отказа да отговаря на въпроси по време на следобедно събитие с Фратерналния орден на полицията.

Политическите уроци на Мъск и Тръмп: Краят на един временен съюз?

Ескалация на конфликта

Потресаващите изказвания в четвъртък значително ескалираха конфликта - и поставиха под въпрос бъдещето на бизнеса на Мъск, както и политическите му дарения.

Мъск, който бе най-големият публично известен дарител на миналогодишните федерални избори, бе обещал милиони за републиканските кандидати през 2026 г., но по-късно заяви, че ще ограничи политическото си финансиране. Акциите на Tesla също се сринаха в четвъртък след разрива между Мъск и Тръмп, а компанията вече бе пострадала от поредица спорни политически действия на своя изпълнителен директор. Заплахата на Тръмп да прекрати правителствените договори на Мъск би могла да бъде фатална за компаниите му.

Незабавните последици подчертават колко сериозен е рискът при този грозен развод - както за двамата мъже, така и за Републиканската партия.

Остра реакция

И аналогиите с раздяла не останаха само загатнати. Консервативната коментаторка Ашли Сейнт Клер, която твърди, че Мъск е бащата на детето ѝ, се обърна към Тръмп в X с думите: "Ако имате нужда от съвет при раздяла, кажете ми."

"Не се страхувам от теб, ма***та ти, Илон Мъск!"

Ключовата среща между Мерц и Тръмп

По време на появата си в Овалния кабинет в четвъртък заедно с германския канцлер Фридрих Мерц, Тръмп многократно твърдеше, че критиките на Мъск към законопроекта са заради отмяната на субсидиите за електрически превозни средства, от които Tesla се възползва. Президентът добави, че Мъск "никога не е имал проблем" със закона, "докато не напусна".

Все пак Тръмп даде да се разбере, че разривът е започнал още преди това.

"Илон започна да ме изтощава, помолих го да напусне, отнех му мандата, който принуждаваше всички да купуват електрически коли, които никой не искаше (а той знаеше това от месеци!), и той просто полудя!", написа Тръмп в Truth Social. Мъск отвърна, че това е "очевидна лъжа".

В поредица от постове в X Мъск отрече твърденията на Тръмп, че е бил запознат с детайлите на законопроекта, и заяви, че премахването на стимулите за електромобили няма нищо общо с противопоставянето му на закона.

"Все едно. Нека запазят съкращенията на стимулите за EV/соларни системи в закона, въпреки че субсидиите за нефт и газ не се пипат (много несправедливо!), но да премахнат ПЛАНИНАТА от ОТВРАТИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ в закона", написа той в отделен пост. "В цялата история на цивилизацията никога не е имало закон, който да е едновременно толкова голям и толкова красив. Всички го знаят! Или получаваш голям и грозен закон, или малък и красив."

Мнението на стратезите

Републикански стратег, работил в тясно сътрудничество с Мъск, омаловажи идеята, че опозицията му е само заради субсидиите за електромобили, като каза пред CNN, че милиардерът е искрено разтревожен от прогнозите за ръст на дефицита - причина, която самият Мъск е посочвал неведнъж. Според непартийния Бюджетен офис на Конгреса приетият от Камарата законопроект би увеличил дефицита с 2.4 трилиона долара заради мащабните данъчни облекчения.

Мъск ще напусне скоро

Възможност за примирие?

Повече от час по-късно Мъск показа склонност към помирение, като сподели постове, в които се изразява надежда, че спорът няма да разруши напълно отношенията им.

От Овалния кабинет Тръмп си припомни "кампанийния романс" с Мъск, който е дарил поне четвърт милиард долара в подкрепа на кандидатурата му за изборите през 2024 г.

"Илон ме подкрепи много силно. Дори се включи в кампанията ми. Мисля, че щях да спечеля - Сюзи щеше да каже, че щях да спечеля Пенсилвания и без това", каза Тръмп, визирайки началника си на щаба Сюзи Уайлс и намеквайки за напрежение между нея и Мъск.

Докато Мъск засилваше критиките си към законопроекта тази седмица, представители на Белия дом описаха Тръмп като "напълно смаян" и дълбоко разочарован от агресивната реторика на бившия си близък съюзник.

"Тези събития не му излизат от ума последните дни. Не беше ядосан, а по-скоро шокиран и разочарован от Илон", каза пред CNN представител на Белия дом.

Според друг служител Тръмп е питал съветниците си как се отразяват изказванията на Мъск в медиите и дали могат да повлияят на гласуването по така наречения "голям, красив законопроект".

"Президентът уважава Мъск и наистина го харесва. Не е искал да го напада публично именно заради тази връзка", каза вторият служител.

Но според същите източници, отношението на Тръмп вече се променя след последните постове на Мъск в X, особено този, в който пише: "Без мен Тръмп щеше да загуби изборите."

По време на срещата си с Мерц Тръмп на моменти смекчаваше тона, казвайки, че "винаги е харесвал Илон" - преди да го обвини, макар и индиректно, в т.нар. "синдром на Тръмпова обсесия".

"Той не е първият - хора напускат администрацията ми, обичат ни, а после започват да ни липсват, и някои се връщат, други стават враждебни. Не знам защо. Може би това е т.нар. "синдром на Тръмпова обсесия", както му казват, но го имаме и с други", каза той.

"Напускат, будят се на сутринта, блясъкът го няма. Светът вече не е същият, и стават враждебни. Не знам защо."

Въпреки враждебността, символ на приятелството остана в Белия дом - червеният седан Tesla, който Тръмп купи на събитие в подкрепа на бизнеса на Мъск, все още бе паркиран на алеята пред Белия дом в четвъртък вечерта.

