Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия през септември

О бщо 105 от 240 народни представители са имали неоправдани отсъствия от пленарни заседания през септември - първия месец след лятната си ваканция, показва справка, публикувана на сайта на Народното събрание.

Най-много отсъствия имат от „Възраждане“ – 19 депутати по 10 отсъствия, следвани от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 27 депутати по три отсъствия, „Алианс за права и свободи" – 11 депутати по три отсъствия, „Морал, единство и чест“ – 10 депутати по три отсъствия, „Величие“ – девет депутати по три отсъствия, ГЕРБ-СДС – четирима отсъствали депутати, „ДПС-Ново начало“ - двама, и „Има такъв народ“ - един.

Поради липса на кворум Народното събрание не заседава нито веднъж през последната седмица на септември.

За изминалия месец Народното събрание проведе 12 заседания. 19 депутати имат неоправдани отсъствия от 10 заседания, петима – от девет, четирима – от осем, трима – от седем, двама – от шест. Един депутат е отсъствал неоправдано от пет заседания, трима – от четири, 56 – от три заседания, петима – от две, седем – от едно.

Правилник на Народното събрание

Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание. Депутат, на когото се налага да отсъства по уважителни причини от заседание, предварително уведомява председателя на парламента. Депутатът провежда срещи с избиратели, включително в изборните райони, освен във времето за пленарни заседания или заседания на комисии, гласи правилникът.

Депутатите имат право на платен годишен отпуск, който съвпада с ваканциите на Народното събрание, и нямат право на неплатен отпуск.

Всеки месец на сайта на Народното събрание се публикува информация за неоправданите отсъствия на народните представители от пленарни заседания. Информацията се публикува не по-късно от седем дни след приключване на месеца, за който се отнася, посочва още правилникът.

Възнаграждения и удръжки

Според правилника народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение. При неоправдано отсъствие от три поредни или общо пет пленарни заседания за съответния месец се прави удръжка, равна на две трети от месечното му възнаграждение. Когато поради липса на кворум заседанието не бъде открито или бъде прекратено, на народните представители, отсъствали по неуважителни причини от заседанието, се прави удръжка, равна на две трети от дневното възнаграждение.

Липса на кворум

В края на септември имаше три дни без заседания на парламента поради липса на кворум. Тогава от опозицията заявиха, че има много депутати от управляващото мнозинство са в командировка в чужбина и не е тяхна работа да осигуряват кворум.

Още в началото на септември пък от „Възраждане“ заявиха че ще отидат при хората, за да се запознаят с проблемите им. Присъствието на "Възраждане" сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото сред народните представители, каза тогава лидерът на партията Костадин Костадинов. В парламента ще бъдем за вотове на недоверие, както и ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент, посочи той.

Миналата седмица депутатите отново не заседаваха нито веднъж, след като на 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.

Отсъствията на народните представители за септември според справката на сайта на Народното събрание:

Коста Георгиев Стоянов („Възраждане“) - 10

Ивайло Георгиев Чорбов („Възраждане“) - 10

Ивайло Василев Папов („Възраждане“) - 10

Емил Янков Янков („Възраждане“) - 10

Ивелин Първанов Първанов („Възраждане“) - 10

Димитър Валентинов Гюрев („Възраждане“) - 10

Искра Михайлова Михайлова („Възраждане“) - 10

Даниел Станиславов Проданов („Възраждане“) - 10

Даниел Петров Петров („Възраждане“) - 10

Виолета Радева Кърпачева („Възраждане“) - 10

Никола Ангелов Димитров („Възраждане“) - 10

Веселин Миленов Вешев („Възраждане“) - 10

Климент Пламенов Шопов („Възраждане“) - 10

Стоян Николов Таслаков („Възраждане“) - 10

Константина Венциславова Петрова („Възраждане“) - 10

Славчо Ангелов Крумов („Възраждане“) - 10

Борис Димитров Аладжов („Възраждане“) - 10

Цвета Валентинова Рангелова („Възраждане“) - 10

Александър Господинов Койчев („Възраждане“) - 10

Костадин Тодоров Костадинов („Възраждане“) - 9

Златан Стоянов Златанов („Възраждане“) - 9

Георги Николаев Георгиев („Възраждане“) - 9

Димчо Димитров Димчев („Възраждане“) - 9

Маргарита Иванова Махаева („Възраждане“) - 9

Ангел Николаев Славчев („Възраждане“) - 8

Ангел Василев Янчев („Възраждане“) - 8

Ангел Жеков Георгиев („Възраждане“) - 8

Петър Николаев Петров („Възраждане“) - 8

Димо Георгиев Дренчев („Възраждане“) - 7

Кръстьо Стоянов Врачев („Възраждане“) - 7

Йордан Христов Тодоров („Възраждане“) - 7

Цончо Томов Ганев („Възраждане“) - 6

Георги Хрисимиров Иванов („Възраждане“) - 6

Андрей Иванов Цеков (ПП-ДБ) - 5

Делян Славчев Пеевски („ДПС-Ново начало) - 4

Атанас Петров Атанасов (ПП-ДБ) - 4

Богдан Валериев Богданов (ПП-ДБ) - 4

Манол Костадинов Пейков (ПП-ДБ) - 3

Любиша Блажевски („Величие“) - 3

Мартин Димитров Димитров (ПП-ДБ) - 3

Людмила Николаева Илиева (ПП-ДБ) - 3

Левент Орхан Мемиш (АПС) - 3

Мехмед Реджеб Салим (АПС) - 3

Надежда Георгиева Йорданова (ПП-ДБ) - 3

Рамадан Байрам Аталай (АПС) - 3

Николай Стефанов Радулов (МЕЧ) - 3

Татяна Славова Султанова-Сивева (ПП-ДБ) - 3

Явор Руменов Божанков (ПП-ДБ) - 3

Юлиана Младенова Матеева („Величие“) - 3

Хюсни Осман Адем (АПС) - 3

Христо Цветанов Расташки (МЕЧ) - 3

Хасан Ахмед Адемов (АПС) - 3

Хайри Реджебов Садъков (АПС) - 3

Стилиана Иванова Бобчева („Величие“) - 3

Павлин Павлов Кръстев (АПС) - 3

Стела Димитрова Николова (ПП-ДБ) - 3

Севим Исмаил Али (АПС) - 3

Свилен Петров Трифонов (ПП-ДБ) - 3

Радостин Петев Василев (МЕЧ) - 3

Пламен Ангелов Петков (МЕЧ) - 3

Петър Василев Кьосев (ПП-ДБ) - 3

Лариса Борисова Савова („Величие“) - 3

Айлин Нуридин Пехливанова (ПП-ДБ) - 3

Кристина Николаева Петкова (ПП-ДБ) - 3

Васил Стефанов Стефанов (ПП-ДБ) - 3

Красимира Петкова Нинова-Катинчарова („Величие“) - 3

Деница Димитрова Симеонова (ПП-ДБ) - 3

Виолета Колева Комитова (МЕЧ) - 3

Венцислав Иванов Петков (МЕЧ) - 3

Венко Николов Сабрутев (ПП-ДБ) - 3

Васил Христов Пандов (ПП-ДБ) - 3

Бойко Илиев Рашков (ПП-ДБ) - 3

Елисавета Димитрова Белобрадова (ПП-ДБ) - 3

Божидар Пламенов Божанов (ПП-ДБ) - 3

Богомил Иванов Петков (ПП-ДБ) - 3

Ахмед Ахмедов Вранчев (АПС) - 3

Атанас Владиславов Славов (ПП-ДБ) - 3

Асен Васков Василев (ПП-ДБ) - 3

Александър Димитров Симидчиев (ПП-ДБ) - 3

Джипо Николов Джипов (ПП-ДБ) - 3

Джейхан Хасанов Ибрямов (АПС) - 3

Ивайло Валентинов Шотев (ПП-ДБ) - 3

Иван Данаилов Иванов (МЕЧ) - 3

Красимир Цветков Манов (МЕЧ) - 3

Красимир Огнянов Красимиров (АПС) - 3

Красимир Димчев Дончев (МЕЧ) - 3

Костадин Илиев Хаджийски („Величие“) - 3

Йордан Яворов Иванов (ПП-ДБ) - 3

Ивелин Людмилов Михайлов („Величие“) - 3

Кирил Атанасов Веселински (МЕЧ) - 3

Иван Белчев Белчев (ПП-ДБ) - 3

Ивайло Николаев Мирчев (ПП-ДБ) - 3

Ивайло Костадинов Лазаров („Величие“) - 3

Стою Теодоров Стоев (ПП-ДБ) - 2

Бранимир Николаев Балачев (ГЕРБ-СДС) - 2

Павлин Иванов Найденов (АПС) - 2

Юксел Осман Ахмед (ГЕРБ-СДС) - 2

Мария Димова Илиева („Величие“) - 2

Иван Руменов Клисурски (ИТН) - 1

Димитър Иванов Аврамов („ДПС-Ново начало“) - 1

Дафинка Аспарухова Семерджиева (ГЕРБ-СДС) - 1

Ремзи Дурмуш Осман (АПС) - 1

Любен Иванов Иванов (ПП-ДБ) - 1

Лъчезар Богомилов Иванов (ГЕРБ-СДС) - 1

Явор Илиев Хайтов (АПС) - 1