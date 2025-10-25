Свят

Свързана с Тръмп-младши компания за дронове спечели голям договор от Пентагона

Тя е базирана във Флорида

25 октомври 2025, 13:20
Свързана с Тръмп-младши компания за дронове спечели голям договор от Пентагона
Източник: AP/БТА

М алко известна компания за дронове, свързана с Доналд Тръмп-младши, спечели най-големия си договор от Пентагона в момент, когато правителството на САЩ разширява обществените си поръчки за дроновете, съобщи Financial Times. 

Базираната във Флорида компания Unusual Machines, в която Тръмп-младши държи дял от 4 милиона долара, заяви, че американската армия е сключила договор с нея за производството на 3500 двигателя за дронове, както и на различни други части за безпилотни летящи устройства.

Компанията добави, че армията е посочила, че планира да поръча допълнителни 20 000 компонента от Unusual Machines следващата година.

Алън Еванс, главният изпълнителен директор на компанията, заяви, че според него това е най-голямата поръчка за части за Unusual Machines от правителството на САЩ до момента, но отказа да разкрие стойността на договора.

Акциите на Unusual Machines скочиха с цели 13% в петък, посочва oще FT.

Unusual Machines назначи Тръмп-младши за съветник през ноември 2024 г. По-рано тази година FT отбеляза,  че цената на акциите на компанията почти се е утроила в седмиците преди разкриването на решението.

Скоро след като Тръмп-младши се присъедини към компанията, фирмата  разкри, че той притежава 331 580 акции, които в момента биха стрували приблизително 4 милиона долара.

В отговор на въпроси относно договора с Пентагона, Еванс заяви пред FT,  че Дон-младши "не е съветвал, нито е правил нещо друго по тази сделка".

Поръчката, обявена миналата седмица, идва след като президентът Доналд Тръмп подписа през юни указ, насочен към стимулиране на зараждащата се индустрия за дронове в САЩ, както за търговска, така и за военна употреба.

Източник: Пламен Йотински/БТА    
