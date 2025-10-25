Свят

ЕС подготвя план за ограничаване на зависимостта от китайските редкоземни елементи

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

25 октомври 2025, 14:41
ЕС подготвя план за ограничаване на зависимостта от китайските редкоземни елементи
Източник: AP/БТА

Е вропейският съюз разглежда всички възможности за намаляване на зависимостта си от китайските редкоземни елементи и материали за батерии, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференцията "Глобален диалог" в Берлин, цитирана от Ройтерс.

"През последните седмици и месеци Китай драстично затегна контрола върху износа на редкоземни елементи и материали за батерии, което представлява значителен риск", каза Фон дер Лайен.

Тя посочи, че в краткосрочен план Брюксел се фокусира върху намирането на решения чрез диалог с китайските партньори, но подчерта, че ЕС подготвя нов план за ограничаване на зависимостта си от китайски суровини от стратегическо значение.

По думите ѝ инициативата, наречена RESourceEU, ще бъде подобна на схемата REPowerEU, въведена след началото на войната в Украйна за намаляване на зависимостта от руските енергийни доставки. Новият план ще обхване съвместно закупуване, складиране и увеличаване на инвестициите в стратегически проекти за добив и преработка на критични суровини в рамките на Европейския съюз.

Фон дер Лайен уточни, че ЕС ще се стреми да ускори партньорствата за добив на суровини от решаващо значение със страни като Австралия, Канада, Чили, Гренландия, Казахстан, Узбекистан и Украйна. Планът предвижда и засилване на усилията за рециклиране на критични материали в продуктите, продавани в Европа.

"Целта е да се осигури достъп до алтернативни източници на критични суровини в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за нашите европейски индустрии", заяви тя.

На 9 октомври Китай наложи нови ограничения върху износа на редкоземни елементи и материали за батерии – мярка, която според западни анализатори представлява отговор на митата, въведени от Съединените щати.

Фон дер Лайен предупреди, че тези ограничения оказват силно въздействие и върху европейската икономика, особено върху стратегически сектори като автомобилостроенето, отбраната, космическата индустрия, производството на чипове с изкуствен интелект и центровете за данни.

"Ако вземете предвид, че над 90 процента от потреблението ни на редкоземни магнити идват от Китай, виждате рисковете за Европа и нейните ключови индустрии", посочи тя и допълни: "В краткосрочен план се съсредоточаваме върху намирането на решения с нашите китайски партньори, но сме готови да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да реагираме при необходимост".

Коментарът на Фон дер Лайен е направен дни, след като френският президент Еманюел Макрон каза на лидерите на Европейския съюз да обмислят използването на т. нар. инструмент на ЕС за "борба с принудата" (ACI), най-мощният търговски инструмент на блока - срещу Китай, ако не успеят да намерят решение на планирания от Пекин контрол върху износа на важни суровини, припомня и Bloomberg.

Този инструмент никога не е бил използван. Той е замислен предимно като възпиращо средство, а при необходимост и като отговор на преднамерени принудителни действия от трети държави, които използват търговски мерки като средство за оказване на натиск върху политическия избор на ЕС или неговите членове. За ACI в блока се заговори и през лятото, преди ЕС да успее да договори митническата си сделка със САЩ. 

Източник: Бойчо Попов/БТА    
Фон дер Лайен Китай редкоземни елементи
Последвайте ни
Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

Министър Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на „такса водомер“

Министър Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на „такса водомер“

Здравното министерство обсъжда противогрипните ваксини да са безплатни и за деца

Здравното министерство обсъжда противогрипните ваксини да са безплатни и за деца

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
В кои моменти котешката урина мирише най-силно

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 8 часа
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 8 часа
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 7 часа
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 4 часа

Виц на деня

– Скъпи, днес ще готвя нещо специално! – Да предупредя ли пожарната?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

България Преди 36 минути

За поста се бореха още 13 кандидати

Губернаторът на руската Белгородска област заяви, че украински удар е повредил язовирна стена

Губернаторът на руската Белгородска област заяви, че украински удар е повредил язовирна стена

Свят Преди 1 час

Вячеслав Гладков заяви, че повторни атаки по нея могат да доведат до наводнения

С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

Свят Преди 3 часа

Музеят беше евакуиран и затворен в неделя сутринта, след като четирима маскирани крадци проникнаха в галерията „Аполо“, където се съхраняват много кралски бижута

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Спецакцията е проведена на 22 октомври в София, Пловдив, Пазарджик и Монтана

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

България Преди 5 часа

Все още не е ясно откъде Фахри Мустафа е взел пушката, с която е застрелял майка си, леля си и малката си сестра

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

Любопитно Преди 5 часа

Ето кои са те

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Свят Преди 6 часа

Преди дни президентът на САЩ заяви, че китайският му колега Си Цзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския президент в усилията за прекратяване на войната в Украйна

Да подадем ръка на Цало: 31-годишен мъж се нуждае от средства за лечение

Да подадем ръка на Цало: 31-годишен мъж се нуждае от средства за лечение

България Преди 6 часа

Той страда от рядък и агресивен рак

<p>&quot;Отсъствие без бележка&quot;: Над 100 депутати са пропуснали заседания през септември</p>

Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия през септември

България Преди 6 часа

Това показва справка, публикувана на сайта на Народното събрание

<p>След като разгневи Тръмп: Канада спира рекламата с Роналд Рейгън</p>

След като разгневи Тръмп: Канада спира реклама срещу американските мита

Свят Преди 7 часа

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено

Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

Свят Преди 8 часа

В Киев един човек е бил убит, а в региона на Днепропетровск - двама

Почина тайландската кралица Сирикит

Почина тайландската кралица Сирикит

Свят Преди 8 часа

Тя си е отишла от този свят на 93-годишна възраст

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Свят Преди 8 часа

Русия защитава ядрените си оръжия в Арктика с тайната подводна система за наблюдение "Хармония"

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Свят Преди 8 часа

Датчаните предупреждават - ако американският президент успее в Гренландия, други ще последват примера му другаде

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Свят Преди 15 часа

Групите се обявиха за "продължаване" на подкрепеното от САЩ примирие

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Месецът на раждане разкрива на какви болести сме податливи

Edna.bg

10-те дрехи, които ни правят по-привлекателни и всички имаме в гардероба си

Edna.bg

Тодор Симов: Играчите заслужават похвала

Gong.bg

НА ЖИВО: Славия - Черно море, съставите

Gong.bg

Иван Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на спорната „такса водомер“

Nova.bg

Оранжев и жълт код за значителни валежи в неделя

Nova.bg