България

Контрабанда за 2.3 млн. лева: Задържаха над 300 хиляди кутии цигари на „Капитан Андреево“

Контрабандните тютюневи изделия са на стойност 2 309 250 лева и са задържани

25 октомври 2025, 15:17
Контрабанда за 2.3 млн. лева: Задържаха над 300 хиляди кутии цигари на „Капитан Андреево“
Източник: МВР

П ри проверка на товарен автомобил гранични полицаи и митническите служители са установили 6,158 млн. къса цигари (307 900 кутии) без български акцизен бандерол, укрити в дървени плоскости, съобщиха от МВР. Контрабандните тютюневи изделия са на стойност 2 309 250 лева и са задържани.

На 23 октомври на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ е пристигнал за влизане в България товарен автомобил „Скания“ с литовски регистрационен номер, управляван от 55-годишен беларуски гражданин с литовско разрешение за пребиваване. Водачът е представил документи, че превозва плоскости от Турция през България за Чехия.

В Главна дирекция „Гранична полиция“ предварително е получена информация за същия товарен автомобил, според която той ще се използва за незаконна дейност, затова граничните полицаи на „Капитан Андреево“ са поискали да бъде извършена щателна проверка на камиона, допълниха от МВР. По случая е образувано разследване от митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

По-рано тази седмица от Агенция "Митници" съобщиха, че две проверки на регистрирани багажи на летище „Васил Левски“ в София са установили общо 20 хил. къса (хиляда кутии) контрабандни цигари, предназначени за Великобритания.

Източник: Йоана Христова/БТА    
Контрабанда на цигари ГКПП Капитан Андреево Митнически служители Гранична полиция Товарен автомобил Акцизни стоки
Последвайте ни

По темата

Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

Министър Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на „такса водомер“

Министър Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на „такса водомер“

Здравното министерство обсъжда противогрипните ваксини да са безплатни и за деца

Здравното министерство обсъжда противогрипните ваксини да са безплатни и за деца

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 8 часа
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 8 часа
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 7 часа
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 4 часа

Виц на деня

– Скъпи, днес ще готвя нещо специално! – Да предупредя ли пожарната?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

България Преди 36 минути

За поста се бореха още 13 кандидати

Губернаторът на руската Белгородска област заяви, че украински удар е повредил язовирна стена

Губернаторът на руската Белгородска област заяви, че украински удар е повредил язовирна стена

Свят Преди 1 час

Вячеслав Гладков заяви, че повторни атаки по нея могат да доведат до наводнения

Бил съм по телевизията над 2500 пъти, но няма да познаете лицето ми

Бил съм по телевизията над 2500 пъти, но няма да познаете лицето ми

Любопитно Преди 2 часа

Външността ми по онова време – слаб, на около 35 години и не много привлекателен – беше много търсена за роли

С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

Свят Преди 3 часа

Музеят беше евакуиран и затворен в неделя сутринта, след като четирима маскирани крадци проникнаха в галерията „Аполо“, където се съхраняват много кралски бижута

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Спецакцията е проведена на 22 октомври в София, Пловдив, Пазарджик и Монтана

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

България Преди 5 часа

Все още не е ясно откъде Фахри Мустафа е взел пушката, с която е застрелял майка си, леля си и малката си сестра

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

Любопитно Преди 5 часа

Ето кои са те

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Свят Преди 6 часа

Преди дни президентът на САЩ заяви, че китайският му колега Си Цзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския президент в усилията за прекратяване на войната в Украйна

Да подадем ръка на Цало: 31-годишен мъж се нуждае от средства за лечение

Да подадем ръка на Цало: 31-годишен мъж се нуждае от средства за лечение

България Преди 6 часа

Той страда от рядък и агресивен рак

<p>&quot;Отсъствие без бележка&quot;: Над 100 депутати са пропуснали заседания през септември</p>

Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия през септември

България Преди 6 часа

Това показва справка, публикувана на сайта на Народното събрание

<p>След като разгневи Тръмп: Канада спира рекламата с Роналд Рейгън</p>

След като разгневи Тръмп: Канада спира реклама срещу американските мита

Свят Преди 7 часа

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено

Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

Свят Преди 8 часа

В Киев един човек е бил убит, а в региона на Днепропетровск - двама

Почина тайландската кралица Сирикит

Почина тайландската кралица Сирикит

Свят Преди 8 часа

Тя си е отишла от този свят на 93-годишна възраст

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Свят Преди 8 часа

Русия защитава ядрените си оръжия в Арктика с тайната подводна система за наблюдение "Хармония"

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Свят Преди 8 часа

Датчаните предупреждават - ако американският президент успее в Гренландия, други ще последват примера му другаде

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Месецът на раждане разкрива на какви болести сме податливи

Edna.bg

10-те дрехи, които ни правят по-привлекателни и всички имаме в гардероба си

Edna.bg

Тодор Симов: Играчите заслужават похвала

Gong.bg

НА ЖИВО: Славия - Черно море, съставите

Gong.bg

Иван Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на спорната „такса водомер“

Nova.bg

Оранжев и жълт код за значителни валежи в неделя

Nova.bg