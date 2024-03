МВнР: Българските моряци от кораба „Руен“ са освободени

Е кипажът на отвлечения на 14 декември 2023 г. кораб "Руен", в който са и седем българи, е освободен днес, с помощта на индийските военноморски сили. Това съобщи вицепремиерът и външен министър в оставка Мария Габриел, цитирана от Министерството на външните работи (МВнР).

Всички моряци са в добро здраве и в момента се полагат усилия за тяхното своевременно завръщане в България, посочват от ведомството.

Индийски военен кораб е прихванал отвлечения "Руен"

Корабът „Руен“ с осем български, девет мианмарски и един анголски гражданин на борда бе превзет от пирати в Арабско море през декември миналата година. МВнР е в тясно сътрудничество с всички компетентни институции, задграничните представителства на Република България в региона и международните партньори и се ангажира активно в усилията за освобождаване на българския екипаж. Днес в МВнР бе повикан и индийският посланик в София, като бе отправена допълнителна молба към индийската страна за съдействие и предприемане на всички възможни действия за опазване на живота и здравето на екипажа, пишат от МВнР.

#IndianNavy thwarts designs of Somali pirates to hijack ships plying through the region by intercepting ex-MV Ruen.



The ex-MV Ruen, which had been hijacked by Somali pirates on #14Dec 23, was reported to have sailed out as a pirate ship towards conducting acts of #piracy on high… pic.twitter.com/gOtQJvNpZb