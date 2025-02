Москва се радва, Медведев ликува и хвали Тръмп

С кандалът в Белия дом между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски предизвика усмивки в Москва.

Острата конфронтация между двамата беше обявена за „историческо“ събитие от ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, предаде АФП.

Тръмп с ултиматум след срещата със Зеленски

„Историческо“, написа в социалната мрежа X Дмитриев. Той беше един от руските преговарящи преговорите със САЩ, проведени на 18 февруари в Саудитска Арабия.

„За първи път Тръмп каза истината в лицето на кокаиновия клоун“, обяви от своя страна в Телеграм заместник-председателят на руския Съвет за сигурност и бивш премиер и президент на Русия, Дмитрий Медведев.

Тръмп и Зеленски се скараха публично в Белия дом

Той не скри радостта си сблъсъка между украинският президент Володимр Зеленски и президентът на САЩ.

"Президентът Доналд Тръмп е прав, киевският режим си играе с Трета световна война", добави Медведев.

Точно на обратния полюс е настроението сред европейските лидери, особено след заплахата на Тръмп да спре помощта от САЩ за Украйна.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.