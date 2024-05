Мощно торнадо връхлетя САЩ, взе жертви

М ощно торнадо премина над малък град в американския щат Айова, като местните власти съобщиха за убити и ранени, предаде Ройтерс.

На кадри от Грийнфийлд се виждат тежки щети - къщи, превърнати в развалини, разпръснати навсякъде отломки и няколко преобърнати големи вятърни турбини.

"Това торнадо разруши голяма част от града“, заяви сержант Алекс Динкла, говорител на щатския патрул на Айова.

Той не каза колко хора са загинали при природното бедствие вчера, като уточни, че конкретни данни ще има по-късно днес.

Грийнфийлд е с население от около 2000 души население, от които поне дузина са пострадали при връхлитането на торнадото, каза Динкла. Тъй като местната болница също е понесла щети, е било необходимо ранените да бъдат транспортирани за лечение в близки градове.

На видеокадри се виждат потрошени автомобили и сериозни щети на бензиностанция в Грийнфийлд - административния център на окръг Адеър, който, наред със съседния окръг Адамс, изглежда е пострадал най-тежко при преминаването на торнадо над югозападна Айова.

Най-малко един човек в Адамс е загинал в резултат на природното бедствие, каза съдебният лекар на окръга Лайза Браун.

