Въртящо се наобратно торнадо изненада учените

Ю жните равнини на САЩ са в разгара на "сезона на торнадата", но тазгодишният пик на силните бури вече донесе със себе си един от най-необичайните видове смерчове - такъв, който се върти по посока на часовниковата стрелка.

Вечерта на 30 април мощна гръмотевична буря, известна като суперклетка, си проправя път на изток през Оклахома. Суперклетките често носят не само силни ветрове и големи градушки, но и торнадо, а тази буря роди няколко такива.

Това не е точно странно явление, като се има предвид, че торнадата, породени от суперклетки, са най-често срещаният вид, но около 22:26 ч. по Гринуич, близо до град Лоуленд, бурята породи свръхрядко антициклонално торнадо.

Meanwhile, this anticyclonic #tornado southeast of Loveland, Oklahoma has been ongoing for 20+ minutes with a VROT near 70 knots - certainly one of the most impressive anticyclonic tornadoes in history. You can even see it do a clockwise loop in its track #okwx pic.twitter.com/mRKyVJyMvb