Мощна експлозия в Киев по време на посещението на Педро Санчес

В западната част на Киев е избухнала силна експлозия. Сигнал за въздушна тревога е бил активиран няколко минути преди експлозията, отбелязва „Киев Индипендънт“ .

Украински генерал: Според мен наближаваме края на войната

По-рано тази седмица украинските власти обявиха, че в някои части на страната ще бъде засилена охраната в навечерието на годишнината от мащабното нахлуване на Русия.

