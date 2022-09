Хиляди евакуирани в Япония заради приближаването на мощен тайфун

Я пония днес предупреди, че през югозападния остров Кюшу може да премине мощен тайфун, а метеоролозите прогнозират безпрецедентни ветрове и вълни и призоваха за най-висока степен на внимание, предаде агенция Киодо.

Японската метеорологична служба каза, че тайфунът "Нанмадол" вече е близо до южния остров Якушима, като ветровете му достигат 162 километра в час.

Той бавно се придвижва на север към основния южен остров Кюшу, където по-късно днес е възможно да причини валежи.

Очаква се "Нанмадол" да достигне до Токио във вторник, предаде Асошиейтед прес.

One of the strongest typhoons to make landfall in Japan 🇯🇵 is happening right now.



Emergency flood warnings in force with 4,000,000 people told to evacuate their homes. pic.twitter.com/6Y9zMHhXET