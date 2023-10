Мистериозно парализиращо заболяване: Хоспитализираха 95 ученички в Кения

Д есетки ученички в Кения бяха хоспитализирани с мистериозно парализиращо заболяване.

Загрижените здравни служители в африканската държава започнаха проучване, за да открият причината за странната епидемия, като предупредиха, че тя може да има "катастрофални" последици, ако се окаже заразна.

Местните медии съобщават, че 95 ученички са били внезапно поразени в изцяло девическо училище в Мусоли, град на 374 км северозападно от Найроби.

Тревожни кадри, разпространени в интернет, за които се твърди, че са от кризисната ситуация, показват как учениците в училището се мъчат да ходят, носени са от приятели и треперят неконтролируемо. Виждат се и деца, вързани на легло, които се гърчат в нещо, което изглежда като болница.

Понастоящем лекарите са в недоумение какво е предизвикало внезапната епидемия. Проби от кръвта и урината на поразените момичета са изпратени в лаборатории.

Някои експерти обаче се съмняват в заболяването, като предполагат, че може да става въпрос за "масова истерия". Според местни информационни агенции ръководителите на образователната система също така са заявили, че има опасения, че "повечето от тях симулират заболяване", тъй като до края на годината остават само седмици.

Сюзън Накумича, министър на здравеопазването на страната, заяви, че сред ученичките от девическата гимназия "Света Тереза" в Ереги не са открити патогени.

В обръщение към членовете на Комисията за публични инвестиции в образованието и управлението към Народното събрание тя заяви, че ще бъдат извършени още тестове, за да се установи причината за заболяването, съобщава местният новинарски сайт Daily Nation.

„Поддържаме връзка с директора на общественото здравеопазване и от вторник има 95 хоспитализирани момичета“, каза г-жа Накумича.

Досега са извършени пет теста и не са открити патогени.

Тя добави: "Въпреки това, допълнителни проби са изпратени в Кенийския институт за медицински изследвания в Найроби за допълнителен анализ".

Въпреки това Би Би Си съобщи, че експертите смятат, че може да става въпрос за "масова истерия" и заявиха, че учениците са хвърляли камъни по държавните служители, които са се появили в училището им.

Джаред Обиеро, директор на образованието в западния регион, заяви пред Daily Nation, че някои от учениците може да не са добре, но по-голямата част от тях може да "симулират заболяване".

