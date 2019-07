К анадската полиция съобщи, че е впрегнала огромни ресурси, включително кучета в търсенето на серийни убийци – тинейджъри, информира АФП.

19-годишните канадци Кам Маклауд и 18-годишният Брайър Шмегелски са търсени за убийствата на австралиеца Лукас Фаулър и американската му приятелка Чийна Дийз. Двамата също са обвинени в убийството на трето лице, идентифицирано от полицията като Леонард Дайк - преподавател в Университета в Британска Колумбия.

Всички жертви са били открити застреляни в северната част на Британска Колумбия по-рано този месец, но заподозрените вече са проследявани в три провинции и на стотици километри от северния град Манитоба в Гилам, съобщи полицията.

