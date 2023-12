Мистериозна смърт: Откриха мъртва редакторка от „любимия пропаганден вестник“ на Путин

35-годишната заместник-главна редакторка на "любимия пропаганден вестник" на Владимир Путин е намерена мъртва в дома си в Москва, пише Daily Mail.

Анна Царева, заместник-главен редактор на пропутинския вестник "Комсомолская правда", е намерена от баща си, след като той се притеснил, че не я е виждал от няколко дни.

Полицията е започнала разследване на смъртта ѝ, съобщи онлайн изданието Baza.

По първоначални данни няма данни за проникване в апартамента ѝ, нито за "признаци на насилствена смърт".

Известно е, че тя е развила неуточнена остра респираторна вирусна инфекция и е имала висока температура в продължение на няколко дни.

Днес обаче медиите в Шот съобщиха, че има съмнения, че е починала от "остра сърдечна недостатъчност".

Тялото ѝ е намерено от баща ѝ, който се притеснил, че тя не се е обаждала от неделя насам. Той влязъл в апартамента ѝ в Големия Тишински прелез в центъра на Москва.

Съобщава се, че Царева е отговаряла за съдържанието на уебсайта на "Комсомолская правда", включително за материали за войната на Путин срещу Украйна.

Това е най-големият новинарски уебсайт в Русия с 83,9 млн. читатели през октомври 2023 г.

В продължение на шест години тя е била заместник-главен редактор.

