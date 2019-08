Щ атските и федералните здравни власти в САЩ разследват почти 200 случая на мистериозни белодробни заболявания, свързани с употребата на електронни цигари с изпарител. Много от заболелите са тийнейджъри или младежи.

Голяма част от тях са хоспитализирани, като някои са приети в интензивни отделения с тежко увредени бели дробове. Медицинските власти съобщават, че не е ясно дали пациентите ще се възстановят напълно.



Симптомите включват затруднено дишане, задух или болка в гърдите преди хоспитализация.



Здравните власти в САЩ посочват, че пациентите са съобщавали също за температура, кашлица, повръщане и диария.

Има десетки потвърдени случаи в пет щата - Калифорния, Илинойс, Индиана, Минесота и Уисконсин. Проучват се поне 193 възможни заболели в 16 щата.

До момента не е ясно какво причинява увреждането на белите дробове. Не е открито инфекциозно заболяване. Проучва се дали случаите са свързани със самото устройство на електронните цигари, със специфични съставки или със замърсители.

Най-вероятна изглежда първата възможност, тъй като заболелите са пушели разнообрази тютюни и дори марихуана. Лекарите обаче са категорични, че заболяването е свързано с електронните цигари с изпарител.

От индустрията, произвеждаща електронни цигари с изпарител, обаче твърдят, че продуктите са безопасни и подозират, че тежките случаи на белодробни заболявания са причинени от устройства – менте или пълнители съдържащи незаконни наркотици вместо тютюн.

The Illinois Department of Public Health (IDPH) learned of the death of an individual who had recently vaped and was hospitalized with severe respiratory illness. Learn more about the dangers of vaping here: https://t.co/iN7VRoVABs pic.twitter.com/zkU5QaByNd