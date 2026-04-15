Мистерията расте след като снимките на Меган и Хари от престижно събитие на Netflix изчезнаха

Докато херцозите на Съсекс започват официалната си обиколка в Австралия, десетки техни кадри от парти в Монтесито бяха заличени от световните фотоагенции. Ситуацията напомня за подобен инцидент със снимки на Ким Кардашиян и липса на форми за съгласие

15 април 2026, 13:10
Х ерцогът и херцогинята на Съсекс присъстваха на събитието на Netflix за втори сезон на сериала „BEEF“ в Монтесито миналия уикенд, непосредствено преди високопоставената си обиколка в Австралия.

Ким Кардашиян „изтри“ Хари и Меган от партито на Крис Дженър

Сияещите принц Хари и Меган Маркъл изглеждаха напълно влюбени на снимките, направени на събитие на Netflix през уикенда. Семейство Съсекс бяха сред звездните гости на събитието „BEEF Season 2 Montecito Tastemaker“, организирано от стрийминг гиганта в частна резиденция в техния град Монтесито, Калифорния.

Но само няколко дни по-късно – и докато те започват светкавичното си турне в Австралия – официалните фотографии на двойката изглежда са премахнати. В петък вечер десетки зашеметяващи кадри на двойката бяха качени в Getty Images, платформата, която предоставя архивни и репортажни снимки на медии по целия свят. Облечена в ефектна рокля в цвят „шартрьоз“ на Heidi Merrick и обувки на Jimmy Choo, Меган бе заснета да прегръща Никол Авант, съпруга на съизпълнителния директор на Netflix Тед Сарандос, и да позира за снимки с Хари.

Сега обаче в Getty остава само една снимка на Меган и Хари. Тя показва двойката с Тед и Никол, която държи Меган за ръка. Меган се вижда и на заден план на един широкоъгълен кадър. Снимките на други звезди като Кери Мълиган, Кейти Пери, Джъстин Трюдо, Оскар Айзък, Чарлз Мелтън и Ник Крол остават в платформата и не е ясно защо кадрите със семейство Съсекс са изтрити.

Премахването на снимките предизвика объркване сред кралските фенове онлайн, като един от тях отбеляза: „Последните снимки на Хари и Меган с Тед Сарандос и други знаменитости от събитието на Netflix в Монтесито са изтрити от Getty Images“.

Изданието HELLO! е направило опит да изясни случая, изпращайки запитване към Getty Images и представители на Меган, към момента няма отговор.

Мистерията с изтритите снимки на Кардашиян

Това не е първият път, в който снимки на семейство Съсекс изчезват мистериозно. През ноември двойката присъства на 70-ия рожден ден на Крис Дженър в къщата на основателя на Amazon Джеф Безос. Там те позираха с Крис и дъщеря ѝ Ким Кардашиян, която сподели кадри от партито в социалните мрежи. Крис първоначално бе включила снимка с кралската двойка в публикация в Instagram, а Ким бе постнала кадър, на който само тя и Меган се усмихват.

Тогава не бе дадена официална причина, но източник по-късно каза пред списание PEOPLE, че „не е имало форми за съгласие“ за публикуване на снимките. В крайна сметка причината се оказа проста. През януари Ким обясни, че снимките са били свалени, тъй като партито е съвпаднало с Деня на възпоменанието (Remembrance Sunday) в Обединеното кралство.

Първи ден в Австралия

Това се случва в момент, когато Меган и Хари започнаха четиридневното си посещение в Австралия във вторник, стартирайки от Мелбърн. Двойката разговаря с деца и позира за снимки с пациенти, докато бяха аплодирани от големи тълпи по алеите на Кралската детска болница. Попитани дали би искал да вземе малко евкалиптово дърво за вкъщи, Хари се пошегува: „Бих искал, но мисля, че вероятно ще ме арестуват в някакъв момент.“

След посещението в болницата херцогинята посети приют за жени в Мелбърн, където сложи престилка и сервира фритата на хората в центъра. По-късно същия следобед Хари и Меган се преоблякоха в съвпадащи тоалети в маслинено зелено, за да спрат в Австралийския национален музей на ветераните.

Принц Хари Меган Маркъл Netflix Изтрити снимки Монтесито Австралия Getty Images BEEF сериал Кралско семейство Звездни събития
