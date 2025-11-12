Любопитно

Ким Кардашиян „изтри“ Хари и Меган от партито на Крис Дженър

Снимки на херцозите на Съсекс от бляскавото парти мистериозно изчезнаха

12 ноември 2025, 11:25
Ким Кардашиян „изтри“ Хари и Меган от партито на Крис Дженър
Принц Хари, Серина Уилямс и Меган Маркъл   
Източник: GettyImages

С нимки на принц Хари и Меган Маркъл, направени на 70-ия рожден ден на Крис Дженър, мистериозно изчезнаха от профила на Ким Кардашиян в Instagram, твърди английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Въпреки че бившите работещи членове на британското кралско семейство бяха заснети с усмивки на влизане,

фенове в Reddit изразиха недоумение защо снимките от самото парти внезапно са били премахнати от социалните мрежи.

Сред изтритите изображения била снимка, на която Кардашиян и 44-годишната Меган позират заедно, усмихнати пред камерата, докато херцогът на Съсекс, 41-годишният Хари, разговаря с някого на заден план. На друга снимка се виждало как Меган поставя ръка на рамото на Дженър, докато Хари прави смешна физиономия зад нея.

Още една от изтритите снимки показвала как Меган се готви да поздрави с прегръдка изпълнителния директор на Netflix, Рийд Хейстингс.

Фенове в Reddit останаха озадачени от изчезването на снимките. Един от тях написа: „Защо да изтриват снимките им? Видяхме ги на партито“. Друг добави: „Интернет помни“. Трети коментира:

„Малко неловко е да приемеш поканата, но после да не искаш да се свързват твоите снимки с присъствието ти, особено след като има папарашки кадри, на които се вижда как влизаш и излизаш“.

Друг потребител на Reddit сравнил събитието с романа Великият Гетсби от 1925 г., който, любопитно, бил темата на 60-ия рожден ден на Дженър. Той написал: „Всички тези хора, включително Хари и Меган, са като Том и Дейзи Бюканън, ако сте чели Гетсби, знаете какво имам предвид. Те винаги се връщат обратно към парите си“.

Множество звезди присъствали на ексклузивното събитие, което се провело в имението на Джеф Безос и Лорън Санчес в Бевърли Хилс, оценявано на 165 милиона долара.

Хари беше заснет със сериозно изражение, докато влизал на партито, а Меган, която държеше ръката му и вървеше малко зад него, сияеше с широка усмивка.

Принцът заложи на класическа визия с черен смокинг и папийонка. Той носеше червен мак в чест на Деня на възпоменанието, който старшите членове на кралското семейство отбелязаха на церемония в Лондон, докато Меган не носеше такъв.

принц Хари Меган Маркъл Ким Кардашиян Крис Дженър изтрити снимки рожден ден Reddit социални мрежи неловкост
