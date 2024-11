Мистерията на белугата шпионин Хвалдимир е разкрита

Т айната защо китът белуга се появи край бреговете на Норвегия, носейки колан, може би най-накрая е разгадана. Белият кит, наречен от местните Хвалдимир, привлече вниманието преди пет години, сред спекулации, че е руски шпионин. Сега експерт по белугите смята, че китът наистина е бил част от военна програма и е избягал от база в Арктика.

Хвалдимир - игра на думи с норвежката дума за кит „hval“ и предполагаемите му връзки с Русия, бе открит мъртъв край бреговете на Норвегия в края на август 2024 г. Хвалдимир за първи път привлече внимание през 2019 г., когато беше забелязан в северния норвежки регион Финмарк, носейки сбруя със стойка за екшън камера, и думите „Оборудване Санкт Петербург“, отпечатани върху пластмасовите закопчалки.

“Китът започва да се търка в лодката", каза Йоар Хестен, един от рибарите, които първи са видели Хвалдимир в Норвегия. “Чувал съм за животни в беда, които инстинктивно знаят, че се нуждаят от помощта на хората. Мислех си, че това е един умен кит.”

A new documentary unravels the mystery behind Hvaldimir, known as the Russian ‘spy whale’.



