"Мисля, че те са някъде там, живи са": Каква е съдбата на руските моряци от крайцера "Москва"

К райцерът "Москва" потъна месец и половина след началото на войната срещу Украйна. Майки на млади руски моряци все още не вярват на официалната версия за гибелта на синовете им. "Мисля, че те са някъде там, живи са." Това посочва Алексей Ворошинов, цитиран от Deutsche Welle .

В края на 2023 година Следственият комитет на Русия е прекратил разследването за крайцера "Москва", който потъна през април 2022. В социалната мрежа "ВКонтакте" Дмитрий Шкребец, баща на един от загиналите моряци, пише, че разследването е спряно, тъй като заподозрените или обвиняемите по делото били извън Русия. За да продължи то, трябвало всички отговорни и преки изпълнители да са "в ръцете" на руския Следствен комитет, което зависело от това кога ще приключат военните действия в Украйна, се разбира още от неговия пост.

В същото време в Русия остават "виновници от друга категория" - лица, които със своите "действия", "бездействие" или "некомпетентност" са създали условията за потъването на "Москва". "Те допуснаха загубата на флагманския кораб и на нашите моряци", посочва Шкребец.

Броят на загиналите на "Москва" все още е неизвестен

Според правозащитника Сергей Кривенко, ръководител на общественото движение "Гражданин. Армия. Право", военната прокуратура и Следственият комитет на Русия действат по този начин, "когато не могат да кажат истината". Активистът допълва, че руското законодателство все още задължава държавата да провежда пълномащабно разследване на всеки инцидент, довел до смъртта на военнослужещи. "Ако това се е случило в резултат на някакви действия или небрежност, тогава е необходимо да се посочат конкретни виновници. Тоест законът задължава разследващия орган да намери виновните, но политическите обстоятелства не дават тази възможност", казва Кривенко.

Дмитрий Шкребец няма да обжалва решението за спиране на делото. "Трябваше да бъдем уведомени, че делото е спряно, да бъдем запознати с постигнатите дотук резултати и да ни бъде обяснено как ще се развие делото по-нататък. Но това не беше направено. Затова ще отправя официално запитване и се надявам да получа отговор от следователя", каза той за ДВ.

Флагманът на руския Черноморски флот - крайцерът "Москва" - потъна на 14 април 2022 година. Все още не е известно колко души са били на борда и колко от тях са загинали. Според руски медии жертвите са около 40, а други 100 са били ранени. Независимото руско издание "Агенция" твърди, че на борда на "Москва" е имало около 300 наборни войници. Месец по-рано руският президент Владимир Путин беше обещал, че наборните войници и резервистите няма да участват във "военната операция" в Украйна.

Дмитрий Шкребец е подписал документ, с който удостоверява, че синът му Егор, който е бил на задължителна служба на крайцера "Москва", е загинал. Младежът е роден през 2002 в град Армянск в Крим. Семействата на много други моряци обаче отказват да подпишат въпросния документ.

Въпреки че Министерството на отбраната официално потвърди смъртта на матросите, майката на младия моряк Никита Ефременко - Татяна Ефременко - продължава да го търси. "Случайно научих от непознати, че нашите момчета са в Турция. Но просто не знам към кого да се обърна. Осъзнавам, че няма никакъв смисъл да ходя в турското посолство, както и в нашето", казва тя.

Още десетина семейства са отказали да подпишат документите, с които властите ги уведомяват за смъртта на техните деца. "Не са открити никакви тела или части от тела", припомня Ефременко.

