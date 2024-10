Миротворците на ООН в Ливан: Израелските танкове навлязоха насилствено

М иротворците на ООН в Ливан заявиха, че израелски танкове са проникнали през портата, за да влязат в позицията на сините каски в Ливан, след като са блокирали движението им предишния ден.

„Около 04:30 ч., докато миротворците са били в укрития, два танка „Меркава“ на ЦАХАЛ (израелските военни сили) са разрушили главната порта на позицията и са влезли насилствено в нея в района на Рамия в Южен Ливан", съобщиха от миротворческата мисия на ЮНИФИЛ.

„Те многократно поискаха базата да изгаси осветлението си. Танковете си тръгнаха около 45 минути по-късно, след като ЮНИФИЛ протестираха чрез нашия механизъм за връзка“.

Малко повече от два часа по-късно миротворците съобщават за „изстрелване на няколко снаряда на 100 метра северно, от които се е отделял дим“.

„Въпреки че си сложиха защитни маски, 15 миротворци претърпяха последици, включително кожно дразнене и стомашно-чревни реакции, след като димът навлезе в лагера“, се казва в съобщението и се добавя, че те се лекуват.

На 12 октомври израелски войници „спряха критично важно логистично движение на ВМС на ООН близо до Маис ал-Джабал, като не му позволиха да премине“, съобщиха силите, визирайки район в Южен Ливан.

ЮНИФИЛ поискаха обяснения от израелската армия във връзка с нарушенията, които според тях са били извършени срещу техните сили.

