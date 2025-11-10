Свят

"Най-ужасяващите кадри": Бруталният подход на ICE в САЩ

Ловът на мигранти в САЩ ескалира все повече

10 ноември 2025, 06:35
"Най-ужасяващите кадри": Бруталният подход на ICE в САЩ
Източник: iStock

Х айки в детски градини и домове за възрастни хора, произволни арести и брутален подход: ловът на мигранти в САЩ ескалира все повече, а действията на имиграционната служба ICE изглеждат извън контрол, съобщи Deutsche Welle.

Сряда започва като съвсем обикновен ден в детската гранита "Слънчев лъч" в Чикаго. Първите деца пристигат, а възпитателите се подготвят за работния ден. Докато изведнъж не нахлуват агенти на имиграционната служба ICE.

Служителите на ICE, част от които носят маски върху лицата си, арестуват една от възпитателките - жена от Колумбия. Бащата на дете, което посещава градината, заснема как агентите извличат жената от сградата, докато тя крещи, че има валидни документи.

"Най-ужасяващите кадри, които съм виждал"

Говорителка на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ заяви след акцията, че служители проследили жената от Колумбия, след като тя и един мъж били избягали при "проверка на пътя".

Видеото предизвиква вълна от възмущение в цялата страна. Мат Мартин от общинския съвет в Чикаго коментира, че това са "най-ужасяващите кадри, които съм виждал по време на мандата си". "Въоръжени служители патрулират в сградата, докато в нея се намират възпитатели и деца", възмущава се той.

ICE не се спират пред нищо

Тази акция е част от новия подход към мигрантите в Чикаго. По данни на вътрешното министерство от септември насам са задържани над 3000 души. Още с връщането си на власт Доналд Тръмп обеща да затегне драстично миграционната политика и да преследва имигрантите без валидни документи, както и тези, които извършват престъпления. Но действията на ICE в последните месеци предизвикват остри критики.

Редовно се появяват съобщения за задържани хора, които нито са извършили престъпление, нито пребивават нелегално в САЩ. Многократно се стигна до акции в училища, домове за възрастни хора и други обществени учреждения, а социалните мрежи са пълни с безброй видеоклипове, които документират отчасти бруталния подход на служителите на ICE - въоръжени, облечени в камуфлажни униформи, с качулки и маски върху лицата си. В едно от видеата се вижда как те блъскат кола и я избутват от пътя, за да измъкнат шофьорката и да я задържат. Агентите не се колебаят да използват и сълзотворен газ. Стига се и до драматични сцени, в които преследваните в състояние на паника се опитват да избягат от властите.

Насилие, принуда, нарушаване на човешките права

И в центровете за задържане са отчетени многобройни нарушения на човешките права. От "Хюман Райтс Уоч" са документирали няколко случая, в които служители са упражнявали неправомерно натиск върху задържани лица, за да се съгласят "доброволно" да напуснат страната. Задържаните са били връзвани и принуждавани да спят на пода. На моменти дори им е отказвана храна и вода. Освен това служителите на ICE не са им позволявали да се свържат с адвокат или със собственото си семейство.

По информация на NPR само през 2025 година най-малко 20 души са загинали, докато са били задържани от ICE - такава черна хроника не е имало от 20 години. Общият брой на хората, които са задържани с цел депортация, е достигнал нов рекорд от около 60 000 души.

Организации като "Хюман Райтс Уоч" и "Амнести интернешънъл" говорят за незаконни акции и произволни задържания. "ICE е извън контрол", коментира и Делия Рамирес, която представлява Илинойс в Конгреса.

"ICE действа безнаказано и извън закона. ICE потъпква нашите права. ICE тероризира нашите общности“, коментира Рамирес. Това е резултат от факта, че “Доналд Тръмп, републиканците и ръководството на Департамента за вътрешна сигурност на САЩ предоставят на ICE неограничени финансови средства, освобождават ги от всякакъв контрол и им дават зелена светлина по отношение на прозрачността и отчетността".

През септември Върховният съд разреши на имиграционните власти да задържат и проверяват хора само въз основа на цвета на кожата, етническата им принадлежност, езика или вида на работата им. Но още преди това много имигранти живееха в постоянен страх да не попаднат в полезрението на служителите на ICE.

Най-добре финансираната правоприлагаща институция

Доналд Тръмп обаче отхвърля всякакви критики. В интервю за CBS преди няколко дни той коментира, че те дори „не са направили достатъчно“. Според американския разследващ портал The Intercept имиграционните власти в момента проучват дали могат да плащат на „ловци на глави“, които да издирват имигранти в цялата страна и ги докладват на властите.

Още през лятото американският президент задели около 170 милиарда долара допълнителни средства за Министерството на вътрешната сигурност и имиграционната служба до 2029 г. в рамките на своя „Голям красив закон“. С тези средства ICE ще се превърне в най-скъпо финансираната правоприлагаща агенция в историята на САЩ. „През следващите четири години тя ще разполага с повече средства от ФБР, Агенцията за борба с наркотиците, Маршалската служба и Администрацията на затворите, взети заедно“, коментира Аарон Райхлин-Мелник от Американския съвет по имиграция.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Имиграционна служба ICE Лов на мигранти в САЩ Нарушения на човешките права Доналд Тръмп Бруталност на ICE Акции в детски градини и домове за възрастни Арести на имигранти Депортация Миграционна политика на САЩ Чикаго
