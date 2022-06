Мик Джагър с COVID-19, Ролинг стоунс отменят концерти

Н идерландските фенове на "Ролинг стоунс" научиха, че не могат винаги да получат това, което искат, след като легендарната рок група отмени предстоящ концерт, предаде ДПА.

Вокалът на групата Мик Джагър написа в Twitter вчера, малко преди насроченото шоу на "Йохан Кройф Арена" в Амстердам, че е концертът се отменя, защото е дал положителна проба за COVID-19.

The Rolling Stones have canceled a concert in Amsterdam after lead singer Mick Jagger contracted Covid-19. https://t.co/cdUVY3ncuj