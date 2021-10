Преди 60 г.: Къде се срещат Мик Джагър и Кийт Ричардс

М ик Джагър и Кийт Ричардс от британската рок група "Ролинг стоунс" отбелязаха 60 години от запознанството си на железопътната гара в английския град Дарфорд, съобщи Контактмюзик, цитирана от БТА.

Двамата за пръв път се срещнали и заговорили на гарата

в югоизточната част на Англия на 17 октомври 1961 г. За да отпразнуват приятелството на двамата рок музиканти, "Ролинг стоунс" написаха в официалния си акаунт в Туитър: "60 години в един влак".

60 years on the same train 🚂



Photo by Theodora Richards pic.twitter.com/jr93mWvazB