"Ролинг Стоунс" с нова песен: "Живот в призрачен град"

Л егендарната рок група „Ролинг Стоунс“ издаде първия си сингъл от 2012 г. насам.

Песента прави препратки към пандемията от новия коронавирус и се казва „Living in a Ghost Town“ (Живот в призрачен град), предаде Би Би Си.

