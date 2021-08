Почина легендарният Чарли Уотс от "Ролинг Стоунс"

Б арабанистът на легендарните „Ролинг Стоунс“ Чарли Уотс почина на 80-годишна възраст.

Той сие отишъл седмици след спешна сърдечна операция. Трагичната новина идва след като музикантът се оттегли от турнето на групата в САЩ "No Filter" след спешна операция на сърцето, която според неговия говорител, е била „напълно успешна“.

Чарли, смятан за един от най-великите рок барабанисти, се отдаде по препоръка на лекарите на "почивка и възстановяване".

"Ролинг Стоунс" с нова песен: "Живот в призрачен град"

Смъртта на Уотс оставя Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд като останалите членове на "Ролинг Стоунс", но и бившите членове на групата Бил Уайман и Мик Тейлър.

"Ролинг Стоунс" го очакваха да се върне за честванията на 60-годишнината на групата през 2022 г., когато те ще издадат първия си албум с оригинални песни след 17 години. Но за съжаление Чарли си отиде, преди да успее да се присъедини към съгрупниците си, потвърди днес неговият лондонски говорител Бернард Дохърти.

"С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашия любим Чарли Уотс. Той почина мирно в лондонска болница по-рано днес, заобиколен от семейството си. Чарли беше скъп съпруг, баща и дядо, а също и член на "Ролинг Стоунс", един от най-големите барабанисти на своето поколение".

„Ролинг Стоунс” празнуват 50 години на сцена

„Ролинг Стоунс“ (Rolling Stones) са английска рок група, създадена в Лондон през 1962 г. Първият състав се състои от Брайън Джоунс (китара, хармоника), Иън Стюарт (пиано), Мик Джагър (водещ вокал, хармоника), Кийт Ричардс (китара), Бил Уайман (бас) и Чарли Уотс (барабани).

"Динозаврите", както още ги наричат, са една от най-великите рок групи на всички времена.

Rock n roll would not be rock n roll without the rhythm, the style, the VIBE of this incredible musician. Rest In Peace #CharlieWatts, one of the greatest and most important architects of the music we love. pic.twitter.com/xEfzaSLCba