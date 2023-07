Мицотакис: Климатичните промени "не са оправдание"

Г ръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза днес, че Гърция трябва да предприеме повече мерки за справяне с последиците от климатичните промени, тъй като горските пожари изгориха стопанства и фабрики за една нощ и принудиха фермерите да евакуират животните си, предаде Ройтерс.

Силните ветрове и температурите, надвишаващи 40 градуса, поддържат пламъците из цялата страна. Тази нощ огънят отне още два живота в Централна Гърция, което повиши броя на жертвите до пет.

Огнената стихия в Гърция взе две жертви, пожарите не стихват

Гръцките противопожарни служби казаха, че повече от 500 горски пожара са избухнали тази година из цялата страна. Въпреки че летните пожари са обичайни в Гърция, според учените по-високите температури и сухото време превръщат страната в средиземноморска гореща точка за климатичните промени.

Мицотакис посочи, че Гърция трябва да реформира противопожарните си служби и превантивните си мерки и да обърне повече внимание на влиянието на климатичните промени.

„Климатичната криза може да бъде реалност, но не може да бъде оправдание“, подчерта той по време на среща с гръцкия президент Катерина Сакеларополу. „Нашата страна трябва да се стреми към повече действие… да е готова да смекчава, доколкото е възможно, ефекта на една реалност, която вече започваме да усещаме и която може да има драматични последици в много различни аспекти за икономическия и социалния ни живот“.

Гръцките власти наредиха евакуация на няколко общности в силно засегнатия район на Магнисия, континентална местност северно от столицата Атина.

