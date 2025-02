Politico: Фридрих Мерц оспорва върховенството на Урсула фон дер Лайен в Европа

У рсула фон дер Лайен е изправена пред най-сериозното предизвикателство, застрашаващо нейното лидерство, откакто пое поста председател на Европейската комисия преди шест години.

Предизвикателството няма да дойде от унгарския премиер Виктор Орбан, а от нейния предполагаем съюзник в партията – очаквания нов канцлер на Германия, Фридрих Мерц.

69-годишният лидер на Християндемократическия съюз (ХДС), който е на път да спечели изборите на 23 февруари, не крие намерението си да се намеси много по-активно в европейските дела, отколкото неговият предшественик Олаф Шолц.

Това е сигнал за намерения, който придобива още по-голямо геостратегическо значение с оглед на сигналите от Вашингтон, че Европа ще трябва да поеме много по-голяма роля в предоставянето на военна и икономическа помощ за Украйна.

Това пише Расмус Бухщайнер за Politico .

"Дамоклев меч е надвиснал над Урсула фон дер Лайен": Може ли някой да спре "кралицата"

„ЕС не бива да отива във Вашингтон като джудже, защото тогава ще бъде третиран като такова“, заяви Мерц на неотдавнашно предизборно събитие в Германия.

Сигналът от Берлин, че Германия е готова да поеме по-голямо лидерство в Европейския съюз, би трябвало да е добра новина за фон дер Лайен. Тя може да спечели мощен консервативен съюзник, който е добре запознат с европейските дела – Мерц беше евродепутат от 1989 до 1994 г. В Брюксел дори често се шегуват, че победата на Мерц би означавала, че ЕС ще бъде управляван от двама германски християндемократи.

Но един по-внимателен поглед разкрива, че „кралица Урсула“ – прозвище, което си е спечелила заради своя царствен маниер и здравия контрол върху властта в Брюксел – едва ли ще сподели с лекота сцената с лидера на ХДС, посочва Бухщайнер.

Фон дер Лайен, на 66 години, доминира в Брюксел, откакто бившият германски канцлер Ангела Меркел – нейният политически покровител – ѝ помогна да заеме мощния изпълнителен пост през 2019 г. Докато фон дер Лайен бе издигната до министър на отбраната при Меркел, Мерц беше изтласкан настрана и напусна политиката, за да работи като корпоративен адвокат.

Фон дер Лайен използва слабостта на френския президент Еманюел Макрон и Олаф Шолц, за да концентрира още повече власт, като централизира реакцията на ЕС спрямо пандемията от COVID-19 и пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Сега обаче тя ще трябва да се справя с един от най-големите съперници на Меркел в ХДС – познавач на европейските дела, който ще бъде най-влиятелният консерватор на масата на европейските лидери и който иска да засили ролята на националните столици за сметка на Брюксел, пише Бухщайнер.

