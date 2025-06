Мерц и Макрон призовават за бърза търговска сделка със САЩ

Л идерите на двете най-големи икономики в Европейския съюз - канцлерът на Германия Мерц и президентът на Франция Еманюел Макрон - призоваха за бързо сключване на търговско споразумение със Съединените щати, предаде Ройтерс.

Двамата говориха пред репортери след края на първия ден от заседанието на Европейския съвет в Брюксел вчера.

Необходимо е ЕС и САЩ да постигнат "бърза и проста", а не "бавна и сложна" сделка, призова Мерц.

Той напомни, че остават "по-малко от две седмици до 9 юли", когато изтича отсрочката, дадена от президента на САЩ Доналд Тръмп, и подчерта, че дотогава "не може да бъде постигнато сложно търговско споразумение".

Франция иска бърза и прагматична сделка, каза от своя страна Макрон. В същото време той призова ЕС да не се съгласява на небалансирани условия.

“We are grateful that the United States is making its indispensable contribution to Euro-Atlantic security. In return, our American partners can count on us to do our part.” - @bundeskanzler Merz at the sidelines of the #NATOsummit pic.twitter.com/Og2n40FiNN