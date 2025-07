Мелони: Признаването на палестинска държава е контрапродуктивно

И талианският премиер Джорджа Мелони каза, че признаването на Държавата Палестина, преди още тя да е фактически създадена, може да се окаже контрапродуктивно, предаде Ройтерс.

"Аз подкрепям горещо (идеята за) Държавата Палестина, но не и признаването ѝ, преди още тя да е създадена", каза тя в интервю за италианския всекидневник "Република". "Ако нещо, което не съществува, е признато на хартия, то може и да изглежда, че проблемът е решен, но не е."

🇮🇹 Italy Cautions Against Premature Recognition of Palestinian State -- PM Giorgia Meloni



▪️ Italian PM Giorgia Meloni said recognizing a Palestinian state "before it is concretely established" could be counterproductive to peace efforts

▪️ Her remarks come amid rising EU… pic.twitter.com/rNo6ENm9MY