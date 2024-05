Словения прие решение за признаване на палестинската държава

С ловенското правителство прие на заседание днес решение за признаване на палестинската държава, съобщи словенският премиер Роберт Голоб, цитиран от словенската национална телевизия РТВ Сло.

„Правителството прие решението да признае държавата Палестина като независима и суверенна страна с границите, определени от ООН. Става въпрос за границите от 1967 г., границите, които трябва да се договорят със засегнатите страни в бъдещо мирно споразумение“, обясни Голоб на пресконференция след правителственото заседание.

Очаква се следващия вторник парламентът да потвърди решението, с което процедурата за признаване на Палестина като държава ще бъде официално приключена.

Какво означава решението на Ирландия, Испания и Норвегия за признаването на Палестина

Голоб посочи, че решението е послание към Палестина и Израел, че Словения иска възможно най-скорошно прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците.

„Това признаване не е насочено срещу никого, дори срещу държавата Израел, това е послание за мир. Вярваме, че днес настъпи моментът, в който трябва всички, целият свят, да действаме в една посока – посока, която носи траен мир в Близкия изток и това е решението с две държави“, подчерта словенският премиер. „Това означава признаване и на двете държави – палестинската и израелската“.

Решението на правителството на Словения идва само два дни след като Испания, Норвегия и Ирландия признаха палестинскатa държава - ход, който беше осъден от Израел, припомня Асошиейтед прес.

BREAKING: Slovenia’s government on Thursday endorsed a motion to recognize a Palestinian state and asked the parliament to do the same.



The country's Prime Minister Robert Golob said that his government sent the recognition proposal to parliament, which could convene as early as… pic.twitter.com/bp6yyfn9nc