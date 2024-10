Хладнокръвно убийство: Мексикански кмет е обезглавен дни след като зае поста си

К метът на столицата на мексиканския щат Гереро беше убит шест дни след като зае поста си, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Алехандро Аркос Каталан встъпи в длъжност като кмет на Чилпансинго на 30 септември.

„Неговата загуба натъжи цялото общество в Гереро и ни изпълни с възмущение“, заяви губернаторът на Гереро Евелин Салгадо.

Щатският главен прокурор заяви, че е образувано разследване за убийството и че на местопрестъплението са пристигнали следователи и полицаи.

