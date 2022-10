Чудовищно клане в Мексико: Дупки по сградите, убит кмет

В ъоръжени лица са убили кмета на малък град в югозападната част на Мексико и поне 17 други души, потвърдиха официални лица, предаде Би Би Си.

Полицията съобщава, че въоръжени лица са нахлули в кметството на Сан Мигел Тотолапан в 14:00 ч. (19:00 ч. по Гринуич). Снимки в интернет показват, че сградата е осеяна с дупки от куршуми.

Партията на кмета Конрадо Мендоса Алмеда, PRD, осъди "страхливото" му убийство и поиска справедливост.

За нападението е обвинена престъпната банда Los Tequileros.

