Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Той заяви, че Гренландия може да гласува за присъединяване към Русия

13 януари 2026, 08:19
З аместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че гренландците може да гласуват за присъединяване към Русия, ако американският президент Доналд Тръмп не предприеме бързи действия за осигуряване на арктическия остров, предаде Ройтерс.

Русия предлага да има референдум в Гренландия

"Тръмп трябва да побърза. Според непотвърдена информация, след няколко дни може да се проведе внезапен референдум, на който всички 55 000 жители на Гренландия могат да гласуват за присъединяване към Русия", заявил е експрезидентът Медведев, цитиран от агенция Интерфакс.

"И тогава край. Няма да има нови звездички на (американското) знаме".

Москва: Гренландия в САЩ е заплаха за Русия

Тръмп поднови усилията си САЩ да поемат контрола над Гренландия, самоуправляваща се датска територия, с аргумента, че Вашингтон трябва да я притежава, за да възпира Русия, припомня Ройтерс.

Американският президент заяви, че местоположението и ресурсите на Гренландия я правят жизненоважна за националната сигурност, което предизвика категорични възражения от страна на Дания и Гренландия.

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

Макар Русия да не предявява претенции към Гренландия, тя отдавна отчита стратегическата роля на острова за сигурността в Арктика, като се има предвид неговото местоположение на северноатлантическите маршрути и наличието на голяма американска военна база и център за космическо наблюдение, отбелязва Ройтерс.

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Кремъл не е коментирал подновения натиск на Тръмп, но нарича Арктика зона на национални и стратегически интереси на Русия и миналата година заяви, че следи внимателно "доста драматичния" дебат около Гренландия.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Медведев Русия САЩ Тръмп Гренландия
