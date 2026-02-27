Свят

Интернет е поразен: „Гигантско“ бебе с тегло 5,9 кг се роди в болница в Ню Йорк

Снимката, която разтопи сърцата: Шон-младши се роди с тегло от близо 6 кг, а кадърът му до бебе, тежащо едва 1,8 кг, се превърна в символ на многообразието на живота

27 февруари 2026, 13:05
Интернет е поразен: „Гигантско“ бебе с тегло 5,9 кг се роди в болница в Ню Йорк
Източник: iStock

Б олница в Ню Йорк отпразнува пристигането на Шон-младши – новородено с рекордно тегло от 5,9 килограма, което е почти два пъти над средното. Неговото раждане, заедно с това на много по-малко момиченце на име Марго, създаде вирусна снимка, подчертаваща различните начини, по които бебетата идват на бял свят.

Болница в северната част на щата Ню Йорк внезапно се оказа в центъра на трогателен момент в интернет – всичко това заради едно необикновено новородено, което се появи и мигновено влезе в историята. На 31 януари лекарите в медицинския център „Каюга“ посрещнаха момченце, което беше всичко друго, но не и обикновено. Малкият Шон-младши се появи на бял свят с поразителното тегло от 5,9 килограма – почти двойно повече от средното за новородено, като веднага се превърна в най-тежкото бебе, раждано някога в тази болница. И да, всички в родилната зала знаеха, че стават свидетели на нещо специално.

Запознайте се с родителите!

Неговите родители, Терика и Шон, са имали усещането, че синът им ще бъде голям. В края на краищата, това не е първото им дете. Но нищо не може да те подготви напълно за момента, в който действително видиш новороденото си бебе. „Знаехме, че ще бъде по-едър“, сподели по-късно Терика, „но не очаквахме това“. Шокът бързо се превърна в смях, недоверие и чиста радост.

„Мегабебе“ с тегло близо 6 кг се роди в САЩ и постави рекорд

Вместо миниатюрните дрешки за новородени, Шон-младши пропусна този етап изцяло. Той вече носи дрехи и пелени, предназначени за бебета на възраст от три до шест месеца.

„Чувствам се така, сякаш преминах директно към това да имам тримесечно бебе“, пошегува се Терика – реплика, която бързо предизвика усмивки в мрежата. За медицинския екип раждането е било рядкост, но е преминало при внимателен контрол. Ражданията, включващи по-едри бебета, изискват допълнително планиране, внимание и работа в екип, а персоналът на болницата споделя, че всичко е преминало гладко. Все пак, дори опитните медицински сестри признаха, че моментът е бил незабравим.

Гигантско бебе се роди в Мексико, тежи 6,6 кг

Снимката, която стана вайръл

След това се появи фотографията, която наистина завладя сърцата. Болницата сподели изображение във Facebook, показващо бебето Шон-младши, легнало спокойно до друго новородено, родено в същия ден – малката Марго, която тежала едва 1,8 килограма. Контрастът беше почти сюрреалистичен. Едното бебе – прекрасно голямо, другото – красиво малко.

В публикацията си болницата поздрави и двете семейства, отбелязвайки, че едното е посрещнало рекордно новородено от 13 паунда (5,9 кг) – най-голямото бебе, раждано някога там, докато другото е отпразнувало пристигането на малката Марго, тежаща под четири паунда (1,8 кг). Снимката бързо се превърна в тихо напомняне за нещо просто, но силно: историята на всяко раждане е различна и всяко бебе пристига по свой собствен начин.

Вижте най-дебелото бебе в света (видео)

Майката на Марго по-късно сподели, че виждайки двете новородени заедно, преживяването е станало още по-значимо. Вместо сравнения, тя изпитала благодарност – момент, който подчертал колко уникално е всяко дете.

Персоналът на болницата подкрепи същото чувство. Независимо дали бебетата пристигат малки, със среден размер или неочаквано гигантски, целта остава една и съща: безопасно раждане, здрави майки и силно начало. Служителите обясниха, че родилните екипи са обучени да се грижат за новородени от всички размери. Някои бебета се нуждаят от допълнителна топлина и наблюдение, защото са малки. Други, като Шон-младши, изискват различно медицинско внимание именно поради впечатляващия си размер. Така или иначе, всяко раждане носи своя собствена история, своя емоция, своето чудо.

И докато пристигането на Шон-младши счупи местния рекорд, историята познава и още по-големи изненади. Според Световните рекорди на Гинес, най-тежкото документирано бебе е родено в Севиля, Охайо, през 1879 г. Момченцето, станало известно по-късно като „Бейби“, тежало стряскащите 9,98 килограма и било дълго 28 инча (71 см) – което го прави едновременно най-тежкото и най-дългото новородено, записвано някога. За съжаление, въпреки забележителния си размер, то оцеляло само 11 часа.

Тя е на 37 и роди гигантско бебе - цели 6,5 кг (снимки)

Какво го прави толкова специално!

Истории като тази правят здравото пристигане на Шон-младши още по-специално. Защото отвъд числата и заглавията, тази история всъщност не е за размера. Тя е за изумлението – онова, което изпълва родилната залата, когато се случи нещо неочаквано. Смехът на родителите, които срещат детето си за първи път. Медицинските сестри, които се споглеждат с широко отворени очи. Тихата радост да станеш свидетел на пристигането на живота по неговия собствен, непредвидим начин.

Едното бебе пристигна достатъчно голямо, за да пренапише рекордите на болницата. Другото пристигна достатъчно малко, за да се събере идеално в ръцете на медицинската сестра. И заедно, в един и същи ден, те напомниха на всички, че няма единствен начин да влезеш в света – има само безброй красиви начала.

Източник: TOI    
