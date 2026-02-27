"Няма да призная Косово - дори пред Свети Петър" - остри думи от Вучич

С ръбският президент Александър Вучич обяви, че не му хрумва да приеме „каквото и да е признаване“ на Косово, предава агенция ТАНЮГ.
Вучич направи това изявление снощи в столицата на Казахстан Астана, където се намира на двудневно посещение, след като беше помолен от журналисти за коментар на твърдения, че външният министър на Сърбия Марко Джурич е обсъдил с държавния секретар на САЩ Марк Рубио във Вашингтон документи за признаването на независимостта на бившата сръбска провинция Косово.
Kosovo je Srbija👏👏👏♥️♥️♥️#kosovo #srbija #vucic #fyp #ViralVideos pic.twitter.com/Tr8hLHtRkF— Marija Petrovic (@makibaraba1) February 27, 2026
„Значи, той (Марко Джурич) проведе отлични разговори там. Не ми хрумва да приема каквото и да е признаване на Косово. (...) Не ми хрумва да обсъждам Косово, не с Марко Рубио, а със Свети Петър. Косово е Сърбия, беше и ще бъде, и край на историята“, заяви Вучич.
Сърбия не признава независимостта на бившата си област Косово, която обяви едностранно независимост през 2008 г. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС от 2011 г. и постигнаха няколко споразумения, но не всички са приложени. Напредъкът по този процес е ключов за стремежите на двете държави към членство в ЕС.