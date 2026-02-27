Любопитно

За първи път в „The Floor": Участник печели ключови секунди като бонус

Оспорвани дуели очакват играчите тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

27 февруари 2026, 12:28
За първи път в „The Floor“: Участник печели ключови секунди като бонус
Източник: NOVA

100 българи, въоръжени с познания в 100 различни области, поставиха началото на впечатляващото приключение „The Floor” миналата седмица. Първите дуели вече са факт, а тази неделя предстои нови зрелищни теми да провокират бързата мисъл и хладнокръвието на претендентите за голямата награда.

След като оцениха високия залог на надпреварата, мнозина избраха да подходят предпазливо и да избегнат големите рискове. Тази неделя обаче всичко ще се промени с един колоритен участник, който ще се осмели да разтърси играта. Той ще се превърне в първия, завоювал ценните бонус секунди след три последователни победи в двубой. Дали този дързък ход ще се превърне в най-силното му оръжие?

За наградата в първите два бонус дуел между участниците с най-много завладени територии в първите епизоди на „The Floor” се бориха преводачката Николета и офис мениджърът Иван. В първия сблъсък Иван грабна победата, но след това Николета успя да изравни резултата. Кои двама ще се борят за бонус наградата от 2000 евро тази неделя? Не пропускайте да видите в новия епизод на “The Floor” от 20:00 ч. по NOVA.

