ЕС ще приложи временно търговското споразумение с Меркосур

С поразумението за свободна търговия между Европейския съюз и страните от Меркосур ще се прилага временно, въпреки че предстои правна проверка от Съда на Европейския съюз. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от ДПА.

По думите ѝ временното прилагане ще позволи на двете страни да започнат да се възползват от икономическите ползи от споразумението, докато тече процедурата по окончателното му ратифициране и съдебно преразглеждане.

In January, the European Council empowered the Commission to provisionally apply the Agreement

as from the first ratification by a Mercosur country.



Over the last weeks, I have discussed this intensively with Member States and the EP.



On that basis, the Commission will now… pic.twitter.com/1gs5XMkPkZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2026

Търговското споразумение обхваща Европейския съюз и четирите държави от южноамериканския блок Меркосур – Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай – и предвижда постепенно премахване на митата върху широка гама от стоки, както и улесняване на достъпа до пазари в редица сектори.

Споразумението е обект на политически и правни дебати в някои държави членки, включително по отношение на екологичните стандарти и въздействието върху европейските земеделски производители. Очаква се Съдът на ЕС да се произнесе по въпроси, свързани с правната рамка и компетенциите на съюза при прилагането на подобни търговски договорености.

Сделката за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур е върхов тест за европейската способност да действа решително на глобалната сцена, но пътят дотук е белязан от продължителни преговори и институционални търкания. След повече от две десетилетия на интензивни разговори, започнали още през 1999 г., споразумението най-сетне видя бял свят, целящо да създаде една от най-големите зони за свободна търговия в света, обхващаща над 700 милиона потребители.

Въпреки масовите протести на земеделци в няколко европейски държави, водени от Франция, и изразеното противопоставяне от страни като Ирландия, Полша и Унгария, Съветът на ЕС даде своето одобрение. Това стана факт след като Италия, която първоначално поиска отлагане, в крайна сметка подкрепи пакта. В резултат, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подписа споразумението, виждайки в него ключов инструмент за стимулиране на европейския износ и укрепване на дипломатическите връзки.В отговор на тези действия и под нарастващ обществен и политически натиск, Европейският парламент предприе ход за изпращане на дългоочакваното споразумение за правно становище до Съда на ЕС. Този процес, който според някои анализатори може да отнеме до две години, предизвика опасения за надеждността на Европа като партньор. Подобни правни оценки не са без прецедент; например, през 2012 г. Европейската комисия предаде на Съда на ЕС Търговското споразумение за борба с фалшифицирането АКТА (ACTA) именно заради обществения дебат относно основните свободи.