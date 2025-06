„Mayday, Mayday, Mayday“ - Последният зов за помощ

М алко преди самолетът да се разбие, пилотът на полет AI171 излъчва по радиоканала най-сериозния възможен сигнал за бедствие в гражданската авиация: „Mayday, Mayday, Mayday“. Това кратко, но съдбоносно съобщение бележи момент, в който животът на стотици души зависи от секунди, решения и надеждата, че някой ще чуе.

(Във видеото: „Изключително рядко се случват катастрофи при излитане“: Възможните причини за авиокатастрофата в Индия)

Чудото на седалка 11А: Какво знаем за единствения оцелял в катастрофата на Air India Вишваш Кумар Рамеш​

Произхождащ от френския израз m’aidez („помогнете ми“), този сигнал е международно признат и се използва изключително при жизненозастрашаващи извънредни ситуации, като отказ на двигател, пожар на борда, тежки повреди на управлението или друга критична неизправност. Той се предава три пъти - „Mayday, Mayday, Mayday“ - за да се избегне объркване или неправилно приемане на съобщението в радиообмена.

#VimanaAhmedabad 🧵

The Air India plane crash in Ahmedabad has raised many questions!

The plane had two powerful engines, if there was a technical fault in one of the engines, the other engine would have done its job!

Подаването на „Mayday“ не е формалност. Това е последният, отчаян акт на екипажа, който означава: „Загубили сме контрол“, „Имаме критичен проблем“, „Нуждаем се от незабавна помощ“. Това е сигнал към диспечерите, към други самолети, към всяка наземна служба, способна да реагира. И в случая с полет AI171 - това е било и последното нещо, което светът чува от кабината.

Ahmedabad Plane Crash: - Gujarat ATS recovered a Digital Video Recorder (DVR) from the debris of the Air India plane that crashed yesterday in Ahmedabad.



Video :- ANI

Сигналът е подаден около 30 секунди след излитането от летище Ахмедабад - много преди самолетът да достигне безопасна височина. Според авиационни експерти, това подсказва, че проблемът е възникнал мигновено - вероятно с фатална повреда в системата за подем, задвижване или електроника. Изключително краткото време между излитането, подаването на „Mayday“ и катастрофата е показателно за критична ситуация, при която пилотите не са имали време за стандартни аварийни процедури.

„Сбогом, Индия“ - последното видео на британска двойка преди трагичния полет на Air India

Авиационни специалисти подчертават, че дори само фактът, че сигналът е подаден, е от решаващо значение: това означава, че поне един член на екипажа е осъзнавал, че ситуацията е извън контрол. Именно тези последни секунди, уловени в записите от черната кутия, ще дадат отговори за действията на пилотите и ще помогнат за реконструкцията на хронологията на инцидента.

От психологическа гледна точка, „Mayday“ е и повик за свидетелство. Той носи със себе си човешкото лице на катастрофата - гласа на капитана, който в последните мигове не се отказва от отговорността си да опита всичко възможно, за да спаси живота на своите пасажери.

Indian authorities are investigating the crash of Air India flight 171 that took place shortly after take off from Ahmedabad airport. While it is not known how many people died on the ground, 241 were killed on board with a sole survivor, seated in 11-A, walking away from the… pic.twitter.com/VLFHKoI39b — BBC World Service (@bbcworldservice) June 13, 2025

След като записите бъдат анализирани, се очаква „Mayday“-съобщението да се превърне в ключов елемент от официалния доклад - не само като доказателство за опит за реакция, но и като отражение на степента на критичност в системите на самолета.

"Няма тяга, губим мощност!": Последните думи на пилота преди катастрофата на Air India

Само няколко секунди след излитане, полет AI171 на Air India, насочен към Лондон, се превърна в едно от най-големите въздушни бедствия в историята на Индия. На борда на самолета Boeing 787 Dreamliner се намираха 242 души - 230 пътници и 12 души екипаж. Оцеля само един.

Катастрофата се случи на 12 юни 2025 г. в ранните сутрешни часове, малко след като самолетът излетя от летището в Ахмедабад. Самолетът се разби в кампуса на медицинския колеж B.J. Medical College, като нанесе допълнителни жертви и щети на земята.

THE SOLE SURVIVOR OF FLIGHT 171 CRASH



LOOK: A video screengrab released by the Narendra Modi YouTube Channel on June 13, 2025, shows India's Prime Minister Narendra Modi (L) meeting Vishwash Kumar Ramesh, the sole survivor of the Air India Flight 171 crash, at a hospital in…

Единственият оцелял

40-годишният Вишваш Кумар Рамеш, британски гражданин от индийски произход, е единственият оцелял. Според първоначалната информация, той е седял до аварийния изход (място 11A) и е успял да се измъкне от корпуса на самолета секунди преди той да се възпламени. Рамеш разказва, че е „видял хора да умират пред очите му“ и че всичко се е случило за броени секунди.

Унищожение и жертви

От 242 души на борда загиват 241. Още поне 28 души на земята също губят живота си при удара в сградите на кампуса, включително студенти и медицински персонал. Над 50 души са ранени, като някои от тях са в критично състояние.

Първи реакции и разследване

Премиерът на Индия Нарендра Моди посети мястото на трагедията още същия ден и обеща пълно и прозрачно разследване. „Индия скърби. Това е национална трагедия“, заяви той пред медиите. Членове на Агенцията за разследване на авиационни инциденти в Индия, както и международни представители от Boeing, вече са започнали анализ на черните кутии, които бяха открити часове след инцидента.

Черните кутии съдържат информация от разговорите в пилотската кабина и технически данни от полета и са ключови за разкриване на причините. Предварителни предположения включват възможен отказ на системата за флапове или проблем с шасито, но това тепърва ще се потвърждава.

Исторически контекст

Катастрофата на AI171 се превърна в най-смъртоносната гражданска самолетна катастрофа в Индия от почти три десетилетия. Това е и първата фатална катастрофа с модел Boeing 787 Dreamliner откакто той влезе в експлоатация през 2011 година.

Air India, националният авиопревозвач, премина през процес на частична приватизация в последните години, като това доведе до множество дебати относно поддръжката, безопасността и кадровата политика на компанията. Трагедията хвърля нова светлина върху необходимостта от строг контрол и прозрачност в управлението на авиационната безопасност.

Световен отзвук

Международната авиационна общност реагира с шок и съпричастност. Британските власти изразиха съболезнования и предложиха съдействие в разследването, тъй като полетът е бил насочен към летище „Гетуик“ в Лондон. Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) също изрази загриженост и посочи, че ще следи внимателно резултатите от разследването.

Съдбата на авиацията в Индия

След трагедията се очаква засилен натиск върху индийските регулатори и авиационни компании за по-стриктен контрол и инвестиции в безопасността. Въпреки че авиационният сектор в страната бележи бурен растеж, трагични инциденти като този напомнят за уязвимостта и отговорността, която носят всички участници в индустрията — от инженерите и пилотите до регулаторите и управленските екипи.