М асова стрелба в Дейтън, щата Охайо. Местни медии съобщават за най-малко 10 ранени и 7 убити. Стрелбата е станала в района на Източна Пета улица в града. По непотвърдена информация полицията е неутрализирала стрелеца.

Инцидентът става само часове след смъртоносната стрелба в Ел Пасо, при която загинаха 20 души, а десетки други бяха ранени.

Тази седмица беше с особена концентрация на насилието с огнестрелно оръжие в Съединените щати.

UPDATE: Multiple fatalities, others seriously injured after gunman opens fire in Dayton, Ohio https://t.co/d1qGVSsuTD pic.twitter.com/4r2NK30ng0