Максимална степен на тревога в Китай: Супертайфунът "Саола" се приближава към Хонконг

Х онконг затвори днес фондовата си борса и училищата и отмени полетите от и до града, тъй като супертайфунът "Саола" се приближава към южното крайбрежие на Китай, предаде Франс прес.

Около 02:40 ч. сутринта във финансовия център беше обявена тревога от ниво Т8 по десетобалната скала, а фондовата борса обяви, че "сутрешните търговски сесии на всички пазари ще бъдат отменени".

Скоростта на вятъра беше 205 км/ч, когато "Саола" се намираше на 230 км източно-югоизточно от Хонконг около 8:00 ч. местно време, сочат данните на Хонконгската обсерватория. Супертайфунът ще бъде придружен от "проливни дъждове и силни ветрове", допълни обсерваторията. Тази сутрин улиците на Хонконг бяха безлюдни, а над острова се сипеше лек дъжд.

#Typhoon #Saola: 🇨🇳China issues highest warning as storm approaches #HongKong and Guangdong. Hong Kong has canceled 366 flights, meanwhile public transport will be suspended in Shenzhen starting at 19h. @arnauldmiguet @GaelC21 @Charlie_Wang6 @beini_wang pic.twitter.com/kwVhpprg8r