Макрон към Льо Пен: Зависима сте от Русия

Ф ренският президент Еманюел Макрон и крайнодесният претендент за поста му Марин Льо Пен сблъскаха позиции в разгорещен предизборен дебат, единствения преди балотажа на изборите за държавен глава в неделя, предаде Ройтерс.

Телевизионният диспут беше напрегнат през цялото време и беше оцветен с остри реплики и взаимни обвинения за липса на амбициозност във вижданията за бъдещето на Франция.

Дебатът започна леко неловко за Льо Пен, която първо издаваше нервност с езика на тялото, а след това започна да говори още преди да е завършила въвеждащата музикална тема. Водещият я прекъсна и помоли да започне отначало, което тя след това направи и опита да се измъкне от ситуацията със смях и директна атака срещу Макрон за икономическата му политика.

Macron, Le Pen face off in crucial election debate https://t.co/m842wHyMlR pic.twitter.com/59Lq1ObATj

Френският президент беше не по-малко нападателен и ѝ отвърна, че тя е била част от парламента в редица случаи, когато са се вземали решения за жизнения стандарт. "Стига сте смесвали всичко", обърна се той язвително към нея по време на разгорещена размяна на реплики за френския дълг.

"Не ме поучавайте", отвърна Льо Пен и нападна опонента си за представянето му в управлението, като избягваше клопките от дебата през 2017 г., когато нещата за нея се сринаха, след като обърка записките си и загуби почва в диспута.

За Льо Пен, която изостава в социологическите проучвания, дългоочакваният диспут беше възможност да убеди избирателите, че притежава нужните качества да бъде президент и че не бива да се притесняват от идване на власт на крайната десница.

Macron and Le Pen to clash in TV presidential debate https://t.co/0F2ZBRgPx9

"Ще направя свой водещ приоритет през следващите пет години да върна на французите техните пари", каза Льо Пен и добави, че французите са "страдали" през целия мандат на Макрон. "Бих искала да им кажа, че имат алтернатива", каза тя. "Аз ще бъда президент на жизнения стандарт."

Една от основните линии, по които Макрон я атакуваше, беше тази за възхищението ѝ в миналото от руския президент Владимир Путин и заема за предизборната ѝ кампания от 2017 г., получен чрез руска банка.

"Вие зависите от руската сила, Вие зависите от господин Путин. Взехте заем от руска банка", каза Макрон на Льо Пен.

#BREAKING France's Macron accuses rival Le Pen of being 'dependent' on Russia during a debate ahead of presidential elections pic.twitter.com/Tp35O7LnNf