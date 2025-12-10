Софи Кинсела, авторката на „Тайните на Беки Б.“, почина на 55 години

С офи Кинсела, авторката на популярната поредица романи за Беки Б., е починала на 55-годишна възраст, съобщи семейството ѝ, цитирано от Sky News.

Писателката, чието истинско име е Мадлен Софи Уикъм, разкри миналата година, че през 2022 г. ѝ е била поставена диагноза агресивна форма на мозъчен тумор. В изявление, публикувано в профила ѝ в Instagram, се казва: „С разбито сърце съобщаваме за кончината тази сутрин на нашата любима Софи (известна още като Мади, известна още като Мама). Тя почина спокойно, а последните ѝ дни бяха изпълнени с истинските ѝ любови: семейство, музика, топлина, Коледа и радост.“

„Не можем да си представим какъв би бил животът ѝ без нейното излъчване и любов към живота.

Въпреки болестта си, която тя понасяше с невъобразима смелост, Софи се смяташе за наистина благословена – да има такова прекрасно семейство и приятели и да е постигнала изключителния успех на писателската си кариера. Тя не приемаше нищо за даденост и беше вечно благодарна за любовта, която получаваше.

„Тя ще ни липсва толкова много, че сърцата ни се късат.“

Сред другите книги на Кинсела, „Можеш ли да пазиш тайна?“ и „Повелителката на метлата“. Първите два романа от нейната хитова поредица от осем книги от поредицата за Беки Б. бяха адаптирани във филма от 2009 г. „Тайните на Беки Б.“ с участието на Айла Фишър.

Тя оставя след себе си четирима сина и дъщеря от съпруга си Хенри Уикъм.