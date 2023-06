Майката на загиналия на "Титан" тийнейджър разказва за неговата мечта

Т ийнейджърът Сюлейман Дауд, който загина в подводницата "Титан", е взел със себе си кубчето на Рубик, защото е искал да постави световен рекорд, разказва майка му пред Би Би Си.

19-годишният младеж е подал заявление в Гинес, а баща му Шахзада, който също е загинал, е донесъл фотоапарат, за да заснеме момента.

Кристин Дауд и дъщеря ѝ са били на борда на "Полярния принц", поддържащия кораб на подводницата, когато е получена информация, че комуникацията с "Титан" е загубена.

Teenager on sub took Rubik's Cube to break record, mother tells BBC https://t.co/U60DFA4ujS

"В онзи момент не разбрах какво означава това - а след това всичко тръгна надолу", казва тя.

В първото си интервю Кристин Дауд казва, че е планирала да отиде със съпруга си да разгледа останките на "Титаник", но пътуването е било отменено заради пандемията от COVID-19.

"Тогава се отдръпнах и им дадох възможност да подготвят [Сюлейман], защото той наистина искаше да отиде", каза тя.

Освен Сулеман и баща му Шахзада Дауд, на борда загинаха още трима души: Стоктън Ръш, 61-годишният главен изпълнителен директор на OceanGate, който е собственик на "Титан", британският бизнесмен Хамиш Хардинг, 58-годишен, и Пол-Анри Наржолет, 77-годишен, бивш водолаз от френския флот и известен изследовател.

Говорейки за сина си, г-жа Дауд казва, че Сюлейман толкова много обичал кубчето на Рубик, че го носел навсякъде със себе си и заслепявал зрителите, като решавал сложния пъзел за 12 секунди.

"Той казваше: "Ще реша кубчето на Рубик на 3700 метра под водата в "Титан".

Сулеман е бил студент в университета Стратклайд в Глазгоу, Великобритания. Бизнесменът Шахзада Дауд, който е британец, произхождал от една от най-богатите пакистански фамилии.

Семейството, включително 17-годишната дъщеря Алина, се качило на борда на "Полярния принц" в Деня на бащата.

Teenager Suleman Dawood, who died in the Titan submersible tragedy, had reportedly taken his Rubik’s Cube along because he wanted to break a world record.https://t.co/sfWXUaju3q