Пет теории за причините за имплозията на подводницата - от повреда на люка до проблеми с безопасността

П одводницата, превозваща петима души до останките на "Титаник", внезапно се взривява, но защо се случва тази трагедия?

Докато се изсипват почести за петимата членове на екипажа, загинали при инцидента, остават без отговор въпросите какво е причинило имплозията на "Титан".

Въпреки че разследването на трагичните обстоятелства все още продължава, множество морски експерти се изказаха, за да предложат своите виждания и обяснения.

Ето пет от теориите за причините за трагедията, довела до катастрофалната имплозия.

Here's a timeline leading to the destruction of the Titan submersible carrying five people on a voyage to the century-old wreck of the Titanic https://t.co/JLg4HVg4sQ pic.twitter.com/CEU8otImU8

Повреда на люка, уплътнен със 17 болта

Бившият капитан на подводница от Кралските военноморски сили Райън Рамзи коментира възможните причини за имплозията на подводницата "Титан" по време на спускането ѝ към останките на "Титаник".

Той заяви, че имплозията на подводницата "Титан" може да е била причинена от повреда на люка, обезопасен със 17 болта, което е довело до срутване на корпуса под огромното налягане на тази дълбочина.

Той заяви: "Люкът със 17-те болта, които са използвали за уплътняване, [може да е] претърпял повреда, което след това е довело до срутване на корпуса под налягане, защото има огромно налягане, дори на половината дълбочина."

Корпусът под налягане е имал дефект

Друго възможно обяснение според г-н Рамзи е, че самият корпус под налягане е имал предварително съществуващ дефект, който след това се е счупил под въздействието на налягането, което е довело до имплозията.

Г-н Рамзи заяви: "Самият корпус под налягане [може да] е имал дефект, когато са плавали, и той се е счупил от налягането и е довел до същия резултат."

Той обаче добави, че "единственият положителен резултат от това" е, че имплозията е настъпила мигновено, което предполага, че членовете на екипажа не са били наясно с надвисналата опасност.

Вероятно причинена от "нестабилност"

Председателят на базирания в САЩ Комитет за пилотирани подводни апарати Уилям Конен заяви, че имплозията на подводницата "Титан" вероятно е причинена от "нестабилност".

В интервю за предаването "Днес" на Радио 4 на Би Би Си г-н Конен заяви: "Очевидно нещо е нарушило корпуса под налягане.

"Ако някога сте държали балон и той просто се спука, ако просто го държите леко... нещо се е случило. Имплозията е просто обратна експлозия, така че той се е взривил навътре".

Гилермо Сонлейн, съосновател на OceanGate Expeditions, изрази подобни опасения, когато го попитаха за потенциалната причина за имплозията.

Той каза: "Всеки, който работи на такава дълбочина в океана, независимо дали става въпрос за подводници с човешки екипаж или роботизирани подводници, знае рисковете от работа под такова налягане и че във всеки един момент, при всяка мисия, с всеки кораб, съществува риск от подобен вид имплозия."

OceanGate отказва да се подчини на външни разпоредби

Преди това членовете на комисията за пилотирани подводни превозни средства към Обществото за морска техника изразиха загриженост относно дейността на OceanGate.

James Cameron explains why crew members were probably conscious of a crack in the submarine and tried to get back on surface moments before the implosion: #titan #titanic #Submersible pic.twitter.com/IIP1xgZXmM